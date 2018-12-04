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'30 Kasım Yalova depremi, Marmara depremi öncesi bir uyarıdır'

Jeoloji Mühendisleri Odası Güney Marmara Şube Başkanı ve Yüksek Jeoloji Mühendisi Engin Er, 30 Kasım tarihinde meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki Yalova depreminin, beklenen büyük Marmara depremi öncesi yöneticiler ve vatandaşlar için uyarı niteliğinde olduğunu söyledi. Er, beklenen Marmara depreminin İtalya'dan dahi hissedilebileceğini vurguladı
04 Aralık 2018 13:36
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'30 Kasım Yalova depremi, Marmara depremi öncesi bir uyarıdır'

Jeoloji Mühendisleri Odası Güney Marmara Şube Başkanı ve Yüksek Jeoloji Mühendisi Engin Er, 30 Kasım tarihinde meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki Yalova-Çınarcık merkezli depremin ardından beklenen depremle ilgili açıklamalarda bulundu. Er, "Yalova'da olan 4.1 büyüklüğündeki deprem aslında münferit bir depremdir. Ancak bu deprem o bölgedeki faylarda bir rahatlamaya neden olmamıştır" dedi. Deprem bölgesindeki gerilimin bir başka bölgeye taşındığına dikkat çeken Er, "Bu taşınma yeni bölgedeki gerilimi arttırdı. 4.1 büyüklüğündeki bir deprem hiçbir depremin öncüsü veya artçısı değildir, bu depremi bir uyarı niteliğinde düşünmemiz lazım" dedi.


'BÜYÜK DEPREMLER 150 YILLIK PERİYODLARLA TEKRARLANIYOR'

Yapılan çalışmalarda büyük depremlerin 150 yıllık periyotlarda tekrarladığını söyleyen Er, "Bu periyoda göre biz Bursa'da bugün yarın büyük bir deprem bekliyoruz. Yakın zamandaki 4.1 şiddetindeki depremi göz önüne alarak yerel idareciler dikkatli ve uyanık olmalıdır. Bir yerde kentsel dönüşüm yapıyorsanız, plan değişikliğine gidiyorsanız fay hattı sizi engelliyor. Başka hiçbir konuda biz fay hatlarını ciddiye almış değiliz. 1 Ocak'ta yürürlüğe girecek olan bir yönetmelik var. O yönetmelik ne yazık ki bilimsel verilere uygun değil. Yalnızca Amerika'nın bazı eyaletlerinde kabul edilen, Avrupa'da kabul görmeyen deprem yönetmeliği ülkemizde yürürlüğe girecek. Bu yönetmelik problemlere çözüm olamayacak, tam aksine problemleri daha da artıracaktır" şeklinde konuştu.

'TSUNAMİ DAHİ OLABİLİR'


Yakın zamanda olması beklenen büyük Marmara depreminin deniz merkezli olduğunda tsunami tehlikesi dahi taşıdığına dikkat çeken Er, "Eğer beklenen Marmara depremi 7.5 büyüklüğünde olur ve fay tek seferde kırılırsa, bundan bırakın çevre illerin etkilenmesini Yunanistan, Bulgaristan, Avusturya, hatta İtalya'ya kadar bu deprem hissedilir. Böyle bir depremde tsunami tehlikesi de var. Gevşek, kötü zemine inşa edilmiş evlerde oturan insanların tamamı bu depremden olumsuz etkilenir" dedi.

EVİNİZİN ALTINDAN GEÇEN FAYI ÖĞRENİN

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'nün kurumsal web sitesinde yayınlanan haritalar aracılığıyla vatandaşların ev ve arazilerinin altındaki fay hatlarını öğrenebileceğini söyleyen Er, "2006 yılından 2012 yılına kadar Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'ndeki mühendislerin arazide yapmış olduğu çalışmalar neticesinde Türkiye'deki hemen hemen tüm fay hatları tespit edildi. Bu fay hatlarının aktiviteleri üzerine bir çalışma yapıldı. Aktif olan fay hatlarının tümü haritada işaretlendi. Tüm bunları gösteren MTA'nın bir sayfası var. Bu sayfaya girip ölçeği büyüttüğümüz zaman mahallemizden yani evimizin ne kadar yakınından aktif fay hattı geçtiğini net bir şekilde bu sayfada görebiliyoruz. Tabii bunu sadece görmüş olmamız yeterli değil. Bizim bu bilinçle beraber, planlarımızı da revize etmemiz lazım" dedi.
DHA
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