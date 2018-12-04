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TIR, kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı: 10 yaralı
Tekirdağ'da sürücüsünün uyuduğu iddia edilen TIR'ın kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarpması sonucu meydana gelen kazada 10 kişi yaralandı. Kaza, Tekirdağ-İstanbul karayolu üzerindeki İstanbul Bulvarı mevkiinde sabah saatlerinde meydana geldi
Henüz kimliği öğrenilemeyen ve uyuduğu iddia edilen sürücünün kullandığı TIR, kırmızı ışıkta bekleyen aralarında minibüs, otobüs ve otomobilin de bulunduğu 7 araca çaptı.
DHA'nın haberine göre, şiddetli çarpmada bazı araçlar demir yığınına dönerken, 10 kişi de yaralandı.
Polis, ekipleri karayoluna trafiğe kapatırken, yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Güvenlik kameralarına yansıyan kazada, karayolu araçların kaldırılmasının ardından trafiğe açılırken, polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.
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