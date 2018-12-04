|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
İstanbul'da asker uğurlama terörü
İstanbul'un farklı bölgelerinde asker uğurlama eğlencesi adı altında sokağa çıkan magandalar tehlike saçtı. Tüfeklerle havaya ateş açıldı, yüksek cezalara aldırış edilmeden drift yapıldı
İstanbul'da asker uğurlamak için araçlarla sokağa çıkan magandalar yine ortalığı birbirine kattı.
Eyüpsultan Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde bir grup otomobilli maganda, trafiğin yoğun olduğu akşam saatlerinde dakikalarca "drift" diye tabir edilen yanlama hareketi yaptı.
Yolcu otobüslerinin de içinde olduğu uzun araç kuyruklarının oluşmasına neden olan magandalar, hiç kimseyi bir an olsun umursamadı. Tehlikeli gösterinin ardından magandalar kestikleri trafiği açıp konvoy halinde kornalara basarak ayrıldı.
ALGEÇİDİ TRAFİĞE KAPATTILAR
Avcılar Kuruçeşme Alt geçidi'nde kaydedilen diğer bir görüntüde ise yine asker uğurlamak için araçlarıyla sokağa çıkan magandalar, ilçenin en sık kullanılan alt geçidini trafiğe kapattı.
Buradan kornalara basarak gürültü çıkartan magandalar ardından bir de havaya ateş açtı. Korku dolu o anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Maltepe ile Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yol kesip "drift" yapan ve havaya ateş açan magandaları yakalamak için çalışma başlattı.
Bu haber 1,779 defa okundu. 2 Yorum yapıldı
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR