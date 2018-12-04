Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye: Şimdi kimin gölgesindesin?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

''4 Aralık yani bugün Madencilik Günü. Çalışma şartlarının en ağır olduğu alan yer altında çalışan madencilerimizin alanıdır. Maden kazalarında Türkiye Avrupa birincisi. En çok ölümlü kazalar neden Türkiye'de oluyor? Soma'daki Zonguldak'taki olayı düşünün bütün bunların nedeni tedbir alınmadan işçinin yer altına indirilmesidir. Biz işçiyi aşağı indiririz işçi öldükten sonra önlem alırız.

''SARAYI DEĞİL HALKI SAVUNUYORUZ''

'Neden hak arıyorsunuz?' diyorlar. Hak aramanın suç olduğu ortamlar dikta yönetiminin olduğu ortamlardır. Hak aramak diktatöre boyun eğmemektir. Biz esnafın da çiftçinin de memurun da işçinin de hakkını savunuyoruz. Bizim görevimiz halkın çıkarlarını savunmaktır birilerinin çıkarlarını savunmak değil. Sarayı değil halkı savunuyoruz biz saraydan yana değil halktan yana tavır alıyoruz biz.

''SAHTE DELİLLER ÜRETEN SAVCI SARAYDA OTURUYOR''

Sarayda oturan zat 'bizi kandırdılar' dedi 'aldatıldık' dedi bir dönem önce 'ne istediyseniz size vereceğiz' diyorlardı. Ergenekon dediler Ergenekon'u verdiler hapse atın dediler hapse attılar. Sahte deliller üreten savcı sarayda oturuyor. Şimdi yargı aşamasını bekleyeceğiz.

''ETİ GRAMLA ALAN BİR NOKTAYA GETİRDİLER MİLLETİ''

Ekonomiden hepimiz şikayetçiyiz saray hariç onlar çok memnun. İşçiden tutun esnafa kadar herkes şikayetçi. Eti gramla alan bir noktaya getirdiler milleti. Enflasyon düştü diye bugün havuz medyası başlık atmış. Vatandaşın sofrasındaki enflasyon devam ediyor otomobil fiyatları düştü efendim enflasyon da düştü. Bizim derdimiz otomobil alanlar değil onların durumu iyi bizim derdimiz asgari ücretle geçinen. Asgari ücretin altında da aylık alan var mı? Evet. 1 milyon 800 bin kişi asgari ücretin altında ücret alıyor.'

BAHÇELİ'YE TEPKİ: ŞİMDİ KİMİN GÖLGESİNDESİN?

Hiç kimseyi özel olarak suçlamadım. Yanlışı varsa yanlışını hatırlattım. Özellikle bir şeye özen gösteririm. Muhalefet partilerini eleştirmem. Hedefleri iktidar olmalı, iktidarın yanlışlarını söylemeleri lazım. Muhalefet partileri birbirini eleştirise en büyük avatandajı sağlar iktidar.

Sayın Bahçeli beni ve partimi eleştirmiş. Ona hiçbir şey söylemiyorum. Bu sözler sayın Bahçeli'ye ait; 'Türklüğü reddeden TC'yi silen milliyetçiliği ayaklar altına alan birinden cumhurbaşkanı olmayacaktır. Tekeden süt sağılmaz, suda ateş yanmaz Recep Tayyip Erdoğan'dan cumhurbaşkanı olmaz. Her vatan evladı cumhurbaşkanı olur ama Recep Tayyip Erdoğan olmaz. Sayın Bahçeli şimdi kimin gölgesindesin?

Ben sana bir şey söylemiyorum. Senin sözlerini sana hatırlatıyorum. Ülkücü kardeşlerime sözüm var. Ülkücü kardeşlerimin bayrak sevgisi vatan sevgisi benim gönlümde de yüreğimde de aynen var. Biz kimsenin gölgesine sığınmayız. Bizim sevgimiz vatan sevgisidir. Bizim sevgimiz bayrak, insan sevgisidir. Birilerinin önünde diz çöküp yalvarmayız. Ülkücü kardeşlerim bilsinler onların başımın üzerinde yeri var.

"TEFECİLERE 114 GÜNDE YÜZDE 40 KAR"

Tefeciliğin özelliği şu soygun düzeni demektir. Türkiye tefecilikle nasıl soyuluyor? Doların kurunu alıyorum, 13 Ağustos tarihinde 1 milyon dolar Türkiye'ye getiren TL'ye çevirdiğinde 6 milyon 883 bin lira alıyor. Götürdü bu parayı devlet tahviline yatırdı. 3 Aralık 2018'de bunu çekti. Eline geçen 7 milyon 384 bin 675 lira. Aynı gün dolar alıyor bu sefer, 1 milyon 406 bin 524 dolar. 13 Ağusot'ta 1 milyon getirdi, 3 Aralık'ta yüzde 40 kar etmiş oldu dolar bazında. Dünyanın neresinde 114 günde yüzde 40 dolar bazında bir devlet tefecilere kaynak aktarır. Bunlar ülkeyi perişan ettiler."