1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye: Şimdi kimin gölgesindesin?

CHP lideri Kılıçdaroğlu, ''Maden kazalarında Türkiye Avrupa birincisi. En çok ölümlü kazalar neden Türkiye'de oluyor?'' dedi. Grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, MHP lideri Bahçeli'yi eleştirdi, "Şimdi kimin gölgesindesin?" ifadesini kullandı
04 Aralık 2018 14:04
Yazdır
Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye: Şimdi kimin gölgesindesin?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

''4 Aralık yani bugün Madencilik Günü. Çalışma şartlarının en ağır olduğu alan yer altında çalışan madencilerimizin alanıdır. Maden kazalarında Türkiye Avrupa birincisi. En çok ölümlü kazalar neden Türkiye'de oluyor? Soma'daki Zonguldak'taki olayı düşünün bütün bunların nedeni tedbir alınmadan işçinin yer altına indirilmesidir. Biz işçiyi aşağı indiririz işçi öldükten sonra önlem alırız.

''SARAYI DEĞİL HALKI SAVUNUYORUZ''

'Neden hak arıyorsunuz?' diyorlar. Hak aramanın suç olduğu ortamlar dikta yönetiminin olduğu ortamlardır. Hak aramak diktatöre boyun eğmemektir. Biz esnafın da çiftçinin de memurun da işçinin de hakkını savunuyoruz. Bizim görevimiz halkın çıkarlarını savunmaktır birilerinin çıkarlarını savunmak değil. Sarayı değil halkı savunuyoruz biz saraydan yana değil halktan yana tavır alıyoruz biz.

''SAHTE DELİLLER ÜRETEN SAVCI SARAYDA OTURUYOR''

Sarayda oturan zat 'bizi kandırdılar' dedi 'aldatıldık' dedi bir dönem önce 'ne istediyseniz size vereceğiz' diyorlardı. Ergenekon dediler Ergenekon'u verdiler hapse atın dediler hapse attılar. Sahte deliller üreten savcı sarayda oturuyor. Şimdi yargı aşamasını bekleyeceğiz.

''ETİ GRAMLA ALAN BİR NOKTAYA GETİRDİLER MİLLETİ''

Ekonomiden hepimiz şikayetçiyiz saray hariç onlar çok memnun. İşçiden tutun esnafa kadar herkes şikayetçi. Eti gramla alan bir noktaya getirdiler milleti. Enflasyon düştü diye bugün havuz medyası başlık atmış. Vatandaşın sofrasındaki enflasyon devam ediyor otomobil fiyatları düştü efendim enflasyon da düştü. Bizim derdimiz otomobil alanlar değil onların durumu iyi bizim derdimiz asgari ücretle geçinen. Asgari ücretin altında da aylık alan var mı? Evet. 1 milyon 800 bin kişi asgari ücretin altında ücret alıyor.'

BAHÇELİ'YE TEPKİ: ŞİMDİ KİMİN GÖLGESİNDESİN?

Hiç kimseyi özel olarak suçlamadım. Yanlışı varsa yanlışını hatırlattım. Özellikle bir şeye özen gösteririm. Muhalefet partilerini eleştirmem. Hedefleri iktidar olmalı, iktidarın yanlışlarını söylemeleri lazım. Muhalefet partileri birbirini eleştirise en büyük avatandajı sağlar iktidar.

Sayın Bahçeli beni ve partimi eleştirmiş. Ona hiçbir şey söylemiyorum. Bu sözler sayın Bahçeli'ye ait; 'Türklüğü reddeden TC'yi silen milliyetçiliği ayaklar altına alan birinden cumhurbaşkanı olmayacaktır. Tekeden süt sağılmaz, suda ateş yanmaz Recep Tayyip Erdoğan'dan cumhurbaşkanı olmaz. Her vatan evladı cumhurbaşkanı olur ama Recep Tayyip Erdoğan olmaz. Sayın Bahçeli şimdi kimin gölgesindesin?

Ben sana bir şey söylemiyorum. Senin sözlerini sana hatırlatıyorum. Ülkücü kardeşlerime sözüm var. Ülkücü kardeşlerimin bayrak sevgisi vatan sevgisi benim gönlümde de yüreğimde de aynen var. Biz kimsenin gölgesine sığınmayız. Bizim sevgimiz vatan sevgisidir. Bizim sevgimiz bayrak, insan sevgisidir. Birilerinin önünde diz çöküp yalvarmayız. Ülkücü kardeşlerim bilsinler onların başımın üzerinde yeri var.


Kılıçdaroğlu: Biz hiç kimsenin gölgesine sığınmayız

"TEFECİLERE 114 GÜNDE YÜZDE 40 KAR"

Tefeciliğin özelliği şu soygun düzeni demektir. Türkiye tefecilikle nasıl soyuluyor? Doların kurunu alıyorum, 13 Ağustos tarihinde 1 milyon dolar Türkiye'ye getiren TL'ye çevirdiğinde 6 milyon 883 bin lira alıyor. Götürdü bu parayı devlet tahviline yatırdı. 3 Aralık 2018'de bunu çekti. Eline geçen 7 milyon 384 bin 675 lira. Aynı gün dolar alıyor bu sefer, 1 milyon 406 bin 524 dolar. 13 Ağusot'ta 1 milyon getirdi, 3 Aralık'ta yüzde 40 kar etmiş oldu dolar bazında. Dünyanın neresinde 114 günde yüzde 40 dolar bazında bir devlet tefecilere kaynak aktarır. Bunlar ülkeyi perişan ettiler."
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 2,337 defa okundu. 3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
HDP'li 10 milletvekili açlık grevi başlattı
04 Aralık 2018 22:46		 Maduro yere düşen Türk bayrağını kaldırdı
04 Aralık 2018 22:16
Bakan Dönmez'den madenci ailesine sürpriz ziyaret
04 Aralık 2018 22:11		 Valilik kış lastiği tartışmasına son noktayı koydu
04 Aralık 2018 20:28
'Tarihi Yarımada'yı A'dan Z'ye gözden geçiriyoruz'
04 Aralık 2018 18:56		 Erdoğan çaya davet ettiği öğrencileri Külliye'de ağırladı
04 Aralık 2018 18:04
Erdoğan: Önemli sayıda ilçe belediye başkanı değişecek
04 Aralık 2018 17:31		 Erdoğan'dan ikinci 100 günlük eylem planı açıklaması
04 Aralık 2018 17:29
Yıldırım, TBMM Başkanlığına veda edecek
04 Aralık 2018 17:20		 Erdoğan: İstanbul ile ilgili biraz sabırlı olacağız
04 Aralık 2018 15:13
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
KPSS'ye giren aday sayısı, yarı yarıya azaldı
Akşener 5 ilin belediye başkan adaylarını açıkladı
Mersin B. Belediye Başkanı, İYİ Parti'ye geçtiğini açıkladı
Kayseri'de 2 ayrı FETÖ operesyonu: 68 gözaltı
Dr. Dizdar: Kanser teşhislerinin önemli bir bölümü kanser değil
Ceza yazan polise önce tepki gösterdi, ardından...
Yanaktan makasa 2 buçuk yıl hapis
Türk Telekom kullanıcılarına müjde! AKN kalkıyor
CHP'li vekil, 'hayali liste' için özür diledi
Erdoğan: İstanbul ile ilgili biraz sabırlı olacağız
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
aripa 5 mg 1
geç saatte çikolata yemek 5
whatsapp grupları 5
yara bandı 1
02.12.2018 beşiktaş vs galatasaray maçı 5
pehlivan 1
ulaşgkc 1
07.12.2018 a.alanyaspor vs beşiktaş maçı 1
eyyam 2
07.12.2018 panathinaikos vs fenerbahçe maçı 2
SON İLANLAR
Bursa Teknik Üniversitesi Y. Lisans ve Doktora program ilanı
Eleşkirt Belediyesi İşçi Alım İlanı
TEMSAN 30 İşçi Alım İlanı
Şanlıurfa Gıda Tarım ve Hayvancılık Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Ankara Gıda Tarım Hayvancılık Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Ağrı Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Bartın Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Türk Kızılayı Satın Alma ve Lojistik Sorumlusu Alım İlanı
Sivas Güneykaya Belediyesi Memur Alım İlanı
Kürtün Belediyesi Mühendis Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Siraç Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam