1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

11 gün yağan sağanak Marmaris Barajı'nı doldurdu

Marmaris'te kasım ayında 11 gün yağan sağanak, içme suyu barajını yüzde 90'ın üzerinde doluluğa ulaştırdı
04 Aralık 2018 14:25
Yazdır
11 gün yağan sağanak Marmaris Barajı'nı doldurdu

Yüzde 86'sı ormanlık alanlarla kaplı Muğla'nın Marmaris ilçesinde kasım yağmurları, ormanlara can suyu oldu, içme suyu barajını doldurdu, Marmarislinin de yüzünü güldürdü.

Sağanaklar, milli parklar ormanlık alanını suya doyururken, içme suyu barajında doluluk oranını da yüzde 90'nın üzerine çıkarttı.

Marmaris Meteoroloji Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, ilçede kasım ayında 11 gün süren sağanakta metrekareye 327 kilogram yağmur düştü. Kasım ayında Marmaris'te yıllık ortalama metrekareye düşen 193 kilogramlık yağış, bu kez yüzde 70 artarak 327 kilograma ulaştı. 24 saatte ilçeye düşen en fazla yağış miktarı ise metrekareye 176,9 kilogram olarak ölçüldü.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü bünyesindeki 35 milyon metreküplük Marmaris Atatürk Barajı'nda 26 milyon metreküp kullanılabilir su hacmi mevcut. Kasım 2018'de yüzde 90 doluluk oranına ulaşan barajda geçen seneye göre 1 milyon metreküp fazla su bulunduğu bildirildi.

"Su hayattır, yağmur berekettir"

Marmaris Kaymakamı Celalettin Yüksel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kasım ayının ilçede bol yağışlı geçtiğini, yağışın bereket olduğunu ve bereketli bir ay yaşadıklarını vurguladı.

Tabiat ve insanlar için gerekli yağmuru almanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Yüksel, "İlçemizin yüzde 86'sı ormanlarla kaplı. Ormanlarımızın yağmura ihtiyacı var. Türkiye'nin en büyük milli parklarından biri Marmaris'te. Yazın yağmur yağmıyor. Dolayısıyla ormanlarımız ve tabiatımız için yağış ve su ihtiyaç. Barajımız var, su sıkıntımız yoktu ama doluluk oranının da yüzde 90'ın üzerine çıkması bizi ekstra sevindirdi." dedi.

"Kasım ayı ilçemiz için bereketli oldu"

Suyun yaşamsal önemine değinen Yüksel, "Kasım ayı ilçemiz için bereketli oldu. 24 saatte metrekareye 179 kilogram yağış aldık. Bu yüksek yağış çok şükür ilçemizde herhangi bir sıkıntıya yol açmadı. Bütün kurumlarımız hazırlıklıydı. Su, barajımızdaki doluluk oranını da yükseltti. Barajımızda su seviyemiz yeterli. Su hayattır, yağmur berekettir." diye konuştu.

Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar ise yağmura bütün dünyanın ihtiyacı olduğunu dile getirdi.

Yağmuru kış mevsiminde istediklerini ve beklediklerini aktaran Acar, "Aşırı yağışlar sel ve taşkına sebep olabilir. Belediyeler bunun önlemini almakla yükümlü. Biz DSİ'nin projeleri doğrultusunda ıslah ettiğimiz derelerde, metrekareye 230 kilogram yağdığı halde taşkına maruz kalmadık. Aşırı yağmurda yolların bir dere olmasının önüne geçtik." ifadelerini kullandı.

Acar, Türkiye'de birçok barajda doluluk seviyelerinin yüksek olmadığına dikkati çekerken, "Marmaris olarak yağmurun yağmasından memnunuz. Yağmurla gelen bir endişemiz olmadığı için bunun mutluluğunu tüm Marmaris halkıyla birlikte yaşıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 4,195 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Kaldırıma başını çarptı hafızasındaki 34 yıl silindi
04 Aralık 2018 22:26		 Hayvan hakları için çöplükte açlık grevi yapıyor
04 Aralık 2018 22:07
Kim Milyoner Olmak İster'de telefon jokeri fena yakalandı
04 Aralık 2018 21:16		 Denizli'de 112'ye gelen çağrılan yüzde 43'ü gereksiz
04 Aralık 2018 21:07
Emniyet müdüründen kitap bağışı
04 Aralık 2018 21:02		 Evinde ölü bulunan doktor toprağa verildi
04 Aralık 2018 20:54
13 yıllık yaşamına 12 ameliyat sığdırdı
04 Aralık 2018 20:44		 Sağlık memuru geçmediği otoyoldan HGS cezası yedi
04 Aralık 2018 20:40
20 yıldır bulamadığı annesini 24 saatte buldu!
04 Aralık 2018 20:32		 Kesilen varilden çıkan kimyasal 15 kişiyi hastanelik etti
04 Aralık 2018 20:05
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
KPSS'ye giren aday sayısı, yarı yarıya azaldı
Akşener 5 ilin belediye başkan adaylarını açıkladı
Mersin B. Belediye Başkanı, İYİ Parti'ye geçtiğini açıkladı
Kayseri'de 2 ayrı FETÖ operesyonu: 68 gözaltı
Dr. Dizdar: Kanser teşhislerinin önemli bir bölümü kanser değil
Ceza yazan polise önce tepki gösterdi, ardından...
Yanaktan makasa 2 buçuk yıl hapis
Türk Telekom kullanıcılarına müjde! AKN kalkıyor
CHP'li vekil, 'hayali liste' için özür diledi
Erdoğan: İstanbul ile ilgili biraz sabırlı olacağız
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
aripa 5 mg 1
geç saatte çikolata yemek 5
whatsapp grupları 5
yara bandı 1
02.12.2018 beşiktaş vs galatasaray maçı 5
pehlivan 1
ulaşgkc 1
07.12.2018 a.alanyaspor vs beşiktaş maçı 1
eyyam 2
07.12.2018 panathinaikos vs fenerbahçe maçı 2
SON İLANLAR
Bursa Teknik Üniversitesi Y. Lisans ve Doktora program ilanı
Eleşkirt Belediyesi İşçi Alım İlanı
TEMSAN 30 İşçi Alım İlanı
Şanlıurfa Gıda Tarım ve Hayvancılık Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Ankara Gıda Tarım Hayvancılık Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Ağrı Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Bartın Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Türk Kızılayı Satın Alma ve Lojistik Sorumlusu Alım İlanı
Sivas Güneykaya Belediyesi Memur Alım İlanı
Kürtün Belediyesi Mühendis Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Siraç Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam