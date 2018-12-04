11 gün yağan sağanak Marmaris Barajı'nı doldurdu

Yüzde 86'sı ormanlık alanlarla kaplı Muğla'nın Marmaris ilçesinde kasım yağmurları, ormanlara can suyu oldu, içme suyu barajını doldurdu, Marmarislinin de yüzünü güldürdü.

Sağanaklar, milli parklar ormanlık alanını suya doyururken, içme suyu barajında doluluk oranını da yüzde 90'nın üzerine çıkarttı.

Marmaris Meteoroloji Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, ilçede kasım ayında 11 gün süren sağanakta metrekareye 327 kilogram yağmur düştü. Kasım ayında Marmaris'te yıllık ortalama metrekareye düşen 193 kilogramlık yağış, bu kez yüzde 70 artarak 327 kilograma ulaştı. 24 saatte ilçeye düşen en fazla yağış miktarı ise metrekareye 176,9 kilogram olarak ölçüldü.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü bünyesindeki 35 milyon metreküplük Marmaris Atatürk Barajı'nda 26 milyon metreküp kullanılabilir su hacmi mevcut. Kasım 2018'de yüzde 90 doluluk oranına ulaşan barajda geçen seneye göre 1 milyon metreküp fazla su bulunduğu bildirildi.

"Su hayattır, yağmur berekettir"

Marmaris Kaymakamı Celalettin Yüksel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kasım ayının ilçede bol yağışlı geçtiğini, yağışın bereket olduğunu ve bereketli bir ay yaşadıklarını vurguladı.

Tabiat ve insanlar için gerekli yağmuru almanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Yüksel, "İlçemizin yüzde 86'sı ormanlarla kaplı. Ormanlarımızın yağmura ihtiyacı var. Türkiye'nin en büyük milli parklarından biri Marmaris'te. Yazın yağmur yağmıyor. Dolayısıyla ormanlarımız ve tabiatımız için yağış ve su ihtiyaç. Barajımız var, su sıkıntımız yoktu ama doluluk oranının da yüzde 90'ın üzerine çıkması bizi ekstra sevindirdi." dedi.

"Kasım ayı ilçemiz için bereketli oldu"

Suyun yaşamsal önemine değinen Yüksel, "Kasım ayı ilçemiz için bereketli oldu. 24 saatte metrekareye 179 kilogram yağış aldık. Bu yüksek yağış çok şükür ilçemizde herhangi bir sıkıntıya yol açmadı. Bütün kurumlarımız hazırlıklıydı. Su, barajımızdaki doluluk oranını da yükseltti. Barajımızda su seviyemiz yeterli. Su hayattır, yağmur berekettir." diye konuştu.

Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar ise yağmura bütün dünyanın ihtiyacı olduğunu dile getirdi.

Yağmuru kış mevsiminde istediklerini ve beklediklerini aktaran Acar, "Aşırı yağışlar sel ve taşkına sebep olabilir. Belediyeler bunun önlemini almakla yükümlü. Biz DSİ'nin projeleri doğrultusunda ıslah ettiğimiz derelerde, metrekareye 230 kilogram yağdığı halde taşkına maruz kalmadık. Aşırı yağmurda yolların bir dere olmasının önüne geçtik." ifadelerini kullandı.

Acar, Türkiye'de birçok barajda doluluk seviyelerinin yüksek olmadığına dikkati çekerken, "Marmaris olarak yağmurun yağmasından memnunuz. Yağmurla gelen bir endişemiz olmadığı için bunun mutluluğunu tüm Marmaris halkıyla birlikte yaşıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.