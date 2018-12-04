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4 Aralık 2018 tarihi itibariyle FETÖ'den haklarında işlem yapılanlar
4 Aralık 2018 tarihi itibariyle FETÖ'den haklarında işlem yapılanlar
15 Temmuz 2016 gecesi yaşadığımız darbe girişiminde MİT, Gölbaşı Özel Kuvvetler Komutanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, TBMM, Emniyet ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi bombalandı. İstanbul'da Boğaziçi köprüsü kapatıldı.
Halkın üzerine ateş açıldı. Sivil, asker ve polisler olmak üzere yüzlerce vatandaş şehit olmuş, binlerce vatandaş da Gazi olmuştu.
Kolluk güçleri, darbe gecesinden bu yana olaya bulaşan kamu görevlileri ile ilgili gözaltı ve tutuklama kararı veriyor.
Aşağıda 4 Aralık 2018 tarihi itibariyle haklarında gözaltı, tutuklama, kontrol tedbirleri ve yargı kararları verilenler bulunuyor.Kayseri'de 2 ayrı FETÖ operesyonu: 68 gözaltı Kayseri'de 2 ayrı FETÖ operesyonu: 68 gözaltı Başkent'te Bylock kullanıcısı 10 kişiye gözaltı 24 ilde FETÖ operasyonu: 34 muvazzaf askere yakalama kararı FETÖ'nün cennet listesinden 96 gözaltı kararı Tekirdağ'da FETÖ operasyonunda 3 kişi yakalandı Zonguldak merkezli FETÖ operasyonunda 7 gözaltı Zonguldak merkezli FETÖ operasyonunda 7 gözaltı İstanbul'da FETÖ'nün TSK yapılanması operasyonu: 16 gözaltı Askerlere Digitürk ve ankesör soruşturmasında 16 tutuklama Başkent'te mühendis ve özel eğitim çalışanı 38 FETÖ gözaltısı Asker, polis, öğretmen, zabit katibi ve doktor olan 13 FETÖ gözaltısı Karlov suikastçisinin Nurettin Yıldız sohbetine katılması FETÖ taktiği Samsun'da FETÖ'nün hücre evlerine operasyon: 4 kişi yakalandı Mustafa Boydak'ın eşine FETÖ'den 7 yıl 6 ay hapis Malatya merkezli FETÖ operasyonu: 9 gözaltı Kara Kuvvetlerindeki FETÖ soruşturmasında 41 şüpheliden 19'u tutuklandı Adana'da 4 asker FETÖ'den gözaltına alındı FETÖ'nün 'askeri mahrem yapılanması'na operasyon: 6 gözaltı Samsun'da FETÖ'nün hücre evlerine operasyon: 4 gözaltı FETÖ'nün 'A5' kategorindeki eski komisere hapis cezası
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