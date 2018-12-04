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Organlarıyla 6 kişiye umut oldu

Aydın'da anne babasının ayrılması nedeniyle dedesinin yanında büyüyen, bir süre önce babası cezaevine giren ve geçen hafta bisikletiyle evine giderken plakası belirlenemeyen bir aracın çarpması sonucu ölen İlyas Uzuner, organlarıyla 6 kişiye umut oldu
04 Aralık 2018 17:50
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Organlarıyla 6 kişiye umut oldu

Aydın'da geçen hafta bisikletiyle evine giderken plakası belirlenemeyen aracın çarpması sonucu yaralanan ve hastanede beyin ölümü gerçekleşen 24 yaşındaki gencin organları bağışlandı.

Efeler ilçesinde 1994 yılında dünyaya gelen İlyas Uzuner, anne ve babasının 11 yaşında ayrılması nedeniyle dedesiyle yaşamaya başladı.

İlkokuldan mezun olduktan sonra çıraklık yapan Uzuner, bir fırında çalışmaya başladı. Bir süre önce babasının cezaevine girmesiyle büyük üzüntüsünü yaşayan Uzuner, 1 Aralık Cumartesi günü bisikletiyle iş yerinden evine doğru yola çıktı.

Aydın - İzmir yolu üzerindeki Kızılcaköy mevkisinde plakası ve tipi henüz tespit edilemeyen bir araç, bisikletiyle yol kenarında seyreden İlyas Uzuner'e çarptı.

Ağır yaralanarak ambulansla Aydın Devlet Hastanesine kaldırılan genç, yoğun bakımdaki müdahaleye rağmen yaşam savaşını bugün kaybetti.

Ailesi, beyin ölümü gerçekleşen Uzuner'in organlarını bağışladı.

Uzuner'in böbreklerden biri Denizli'deki bir hastaya, diğer böbreği, kalbi, karaciğeri ve korneaları İzmir'e, akciğeri ise Ankara'ya gönderildi.

Torunuyla aynı ismi taşıyan dede Uzuner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İlyas'ın hayatını kaybetmesinden dolayı büyük üzüntü yaşadığını ancak organlarıyla başkalarına hayat vermesinden gurur duyduğunu ifade etti.

Uzuner, şöyle konuştu:

"Torunum fırında çalışıyordu. Benimle birlikte kalıyordu. Gece fırından çıkıp eve geldiği sırada ne olduğunu bilmediğimiz bir araç çarpıyor. İki, üç gün yoğun bakımda kalmasının ardından hayatını kaybetti. Biz de organlarını bağışladık. Bunun herkese örnek olmasını istiyoruz. Onun organları sayesinden birilerinin hayatı kurtulacak. Benim 34 yaşında oğlum ölmüştü, onun organlarını bağışlayamamıştım. Bu yüzden üzgündüm. Onun için herkesin organlarını bağışlamasını tavsiye ediyorum."

- "6 insana can verecek"

Aydın Devlet Hastanesi Organ Nakil Koordinatörü Uzman Doktor Ersin Özgür Şahin ise şunları kaydetti:

"İlyas Uzuner kardeşimizin beyin ölümünün gerçekleşmesinin ardından ailesinden onay aldıktan sonra yurdun çeşitli illerinden birçok ekip geldi. Ameliyat başarılı geçti. Alınan organlar çeşitli illerde 6 insana can vermek üzere sevk edildi. Bunun İlyas kardeşimizin acı öyküsünü bir nebze hafifleteceğini düşünüyorum. Ailesine bu yürekli davranışlarından dolayı sonsuz teşekkür ediyoruz. Bundan sonra da birçok insanın organlarını bağışlayacağını düşünüyoruz."

Başhekim Uzman Doktor Refik Kunt ise son iki haftada kabul ettikleri organ bağışlarıyla 10 hastaya umut olduklarını belirtti.
Anadolu Ajansı
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