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HDP'den Avrupa'ya Demirtaş çağrısı

HDP grup toplantısında konuşan Pervin Buldan, Avrupa'ya Demirtaş için çağrıda bulundu ve "AİHM kararının gereğinin yerine getirilmemesi halinde Avrupa Birliği, Türkiye ile tüm ilişkileri dondurmalıdır" diye konuştu
04 Aralık 2018 15:05
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HDP'den Avrupa'ya Demirtaş çağrısı

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Mecliste, 10 milletvekili olarak iki günlük açlık grevine başladık. Bu açlık grevimizi, Leyla Güven'in Diyarbakır Cezaevinde, Öcalan üzerindeki tecridin kaldırılmasına yönelik başlattığı açlık grevine destek amaçlı yapıyoruz" dedi.

Buldan, partisinin, TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ne dikkati çekerek, toplumların engelli yurttaşlarına sağladığı haklar oranında çağdaş olduğunu, Türkiye'nin bu konuda geri kaldığını savundu.

Türkiye'nin her alanda ciddi sorunlar ve krizlerle karşı karşıya olduğunu öne süren Buldan, "AKP-MHP saray iktidarının ülkeyi getirdiği nokta tam anlamıyla bir uçurumdur, çöküştür" ifadesini kullandı.

Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'a İmralı Cezaevi'nde tecrit uygulandığını ileri süren Buldan, HDP'nin tutuklu Hakkari Milletvekili Leyla Güven'in de buna ilişkin açlık grevi başlattığını anımsattı. Buldan, "Leyla Güven bu tehlikeli gidişata son verilmesi için tarihi bir direniş başlattı. Bu direniş, Gandivari bir direniştir" diye konuştu.

"AÇLIK GREVİNE BAŞLIYORUZ"

Güven'in açlık grevinin 27. gününde olduğunu hatırlatan Buldan, "Bugün, 10 milletvekiliyle iki günlük açlık grevine başlıyoruz." açıklamasında bulundu.

Buldan, kendisiyle birlikte açlık grevine, TBMM Başkanvekili Mithat Sancar, HDP milletvekilleri Berdan Öztürk, Dilan Dirayet Taşdemir, Kemal Bülbül, Şevin Coşkun, Serpil Kemalbay, Habip Eksik, Züleyha Gülüm ve Erdal Aydemir'in katıldığını söyledi.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM), eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile ilgili kararına değinen Buldan, Demirtaş'ın yerel mahkeme tarafından tahliye edilmemesine tepki gösterdi. Selahattin Demirtaş'ın derhal serbest bırakılması gerektiğini savunan Buldan, Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin (AİHS) tarafı olduğunu ve uluslararası hukukun bağlayıcı olduğunu vurguladı.

Buldan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"AKP'nin emrindeki yargı, saraydan aldığı talimat ile AİHM kararına karşı çıkıyor, direniyor. AKP Genel Başkanı da yargıya talimat verircesine davaya müdahil olarak, 'AİHM kararını tanımam' diyor. Kendisine sormak isteriz; siz bir mahkeme başkanı mısınız yoksa cumhurbaşkanı mısınız? Bu ülke bir muz cumhuriyeti mi yoksa kabile devleti mi? Bu kararı tanımamakla birlikte yeniden bir hukuksuzluğun altına imza atıyorsunuz.

AİHM'i tanımayan Erdoğan, Kaşıkçı cinayetiyle ilgili 'uluslararası kuruluşlara başvuracağız' diyor. Elbette başvurabilirsin ama başvurduğun uluslararası alanın tüm kararlarını da tanımayı, saygı duymayı öğreneceksin ve bileceksin. Böyle tutarsızlık, ikiyüzlülük olmaz. Demirtaş'ı niye bırakmıyorlar? Çünkü Demirtaş'tan korkuyorlar. Onun siyasetinden, cesurluğundan, meydanlara inmesinden korkuyorlar."

AVRUPA'YA DEMİRTAŞ ÇAĞRISI

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin derhal devreye girmesini isteyen Buldan, "AİHM kararının gereğinin yerine getirilmemesi halinde Avrupa Birliği, Türkiye ile tüm ilişkileri dondurmalıdır. Aksi takdirde bu hukuksuzluğa alet olacaktır" ifadesini kullandı.

Yerel seçimlerin, demokrasinin yerelden inşa edilmesinin önemli bir adımı olacağına işaret eden Buldan, "AKP-MHP ile yollar faşizme, gaspçı kayyumlara çıkar. Demokrasiye, özgürlüklere, barış ve adalete çıkan yol HDP'nin yoludur." görüşünü savundu.

AK Parti'nin bazı illerde kayyumları aday gösterdiğini kaydeden Pervin Buldan, "Diyarbakır halkının karşısına çıkabilme cesaretini gösteren bir aday bulamadılar. İhale kime kaldı? Gaspçı kayyuma kaldı. Eminiz ki bu kayyuma AKP'liler bile oy vermeyecek." diye konuştu.

Konuşmasının ardında Buldan ve beraberindeki milletvekilleri, HDP Grup Toplantı Salonu'na giderek açlık grevine başladı.

Burada kısa bir konuşma yapan Buldan, "Mecliste, 10 milletvekili olarak iki günlük açlık grevine başladık. Bu açlık grevimizi, Leyla Güven'in Diyarbakır Cezaevinde 27 gün önce, Öcalan üzerindeki tecridin kaldırılmasına yönelik başlattığı açlık grevine destek amaçlı yapıyoruz." dedi.
Anadolu Ajansı
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