1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Düğün magandaları için istenen ceza belli oldu

Kağıthane'de düğün konvoyunu izlemek üzere çıktığı evinin balkonunda başına isabet eden kurşunla can veren Hülya Özdemir'in (52) öldürülmesine ilişkin 4 tutuksuz sanığın yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı
04 Aralık 2018 15:30
Yazdır
Düğün magandaları için istenen ceza belli oldu

Savcı, sanıklardan İsmail Hakkı Aygüneş için "Taksirle öldürme" ve "Ruhsatsız silah taşıma" suçlarından toplam 4 yıl 2 aydan 15 yıla kadar hapis istedi. Sanık Hüseyin Özgüven'in ise "Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" ve "Ruhsatsız silah taşıma" suçlarından 1 yıl 6 aydan 6 yıla kadar hapsini talep etti. Diğer iki sanık hakkında ise "Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" beraat istendi.

İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanıklardan İsmail Hakkı Aygüneş katıldı. Ölen Hülya Özdemir'in eşi Kemal Özdemir, oğlu Erdi Özdemir ve kızı Eda Özdemir de şikayetçi sıfatıyla duruşmada hazır bulundu.


SAVCI MÜTALAASINI VERDİ

Duruşma savcısı Mehmet Düzgün, olay günü gelini alma merasimi sırasında sokakta çok sayıda kişinin havaya silahla ateş ettiğini belirtti. Maktül Hülya Özdemir'in de gelin alma merasimini seyretmek için komşusunun 5. kattaki evinin balkonunda bulunduğu, gelin arabaya bindirilip hareket ettiği sırada açılan ateş sonucu başından yaralanıp, olay yerinde hayatını kaybettiğini anlattı. Bu arada bir kişinin cep telefonu görüntülerinde gelin alma sırasında ateş eden kişinin yaşı küçük A.A. olduğunun tespit edildiği, ayrıca gelin arabası hareket ettiği sırada arabanın önüne geçen şahsın ise market işletmecisi İsmail Hakkı Aygüneş olduğunun tespit edildiği kaydedildi. Hülya Özdemir'in mermi çekirdeği yaralanmasına bağlı kafa kemiği kırığı ile birlikte beyin kanaması sonucu meydana geldiği ifade edildi.


İKİ SANIĞA CEZA İSTENDİ

Mütalaada, maktül Hülya Özdemir'in, sanık İsmail Hakkı Aygüneş'in açtığı atış sonucu ölümüne neden olduğu değerlendirilen mermi çekirdeğinin sanıktan elde edilen silahtan atılmadığı anlaşılmışsa da olaydan sonra silahın değiştirildiği, olayda kullanılan silahın ele geçirilen silah olmadığı, olay yerindeki kovanların toplandığının anlaşıldığı belirtildi. Ayrıca sanık Aygüneş hakkında "Olası kasıtla adam öldürmek" suçundan dava açılmışsa da, sanığın neticeyi öngörmüşse de istemediğinin kabul edilerek "Taksirle öldürme" ve "Ruhsatsız silah taşıma" suçlarından toplam 4 yıl 2 aydan 15 yıla kadar hapsi istendi. Sanık Aygüneş hakkında "Genel güvenliğin tehlikeye sokma" suçundan ise savcılığa suç duyurusunda bulunulması istendi. Mütalaada sanık Hüseyin Özgüven'in ise "Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" ve "Ruhsatsız silah taşıma" suçlarından 1 yıl 6 aydan 6 yıla kadar hapsi talep edildi. Mütalaada, sanıklar Muhammed Emin Aydın ve Ümit Yardım'ın hakkında "Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçundan beraat, ancak başkalarının huzur ve sükünunu bozacak şekilde gürültüye neden olma suçundan ise haklarına savcılığa suç duyurusunda bulunulması talep edildi. Sanık ve avukatları mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamak için süre talep etti. Sanıklara savunmaları için süre veren mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.


İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 22 Mayıs 2017 günü, saat 17.10 sıralarında Kağıthane'de Sanayi Mahallesi üzerinde düğün konvoyu hareket ettiği esnada bazı şahısların kurusıkıyla havaya ateş ettiği anlatılıyor. Sanık İsmail Hakkı Aygüneş'in gelin arabasının önüne geçerek komşusunun balkonundan düğün konvoyunu izleyen maktül Hülya Özdemir'in başından almış olduğu mermi çekirdeği yaralanmasıyla vefat ettiği belirtiliyor. Olay sonrasında şüphelilerin silahlarını polise teslim ettiği ancak İsmail Hakkı Aygüneş'in kaçtığı ve bir gün sonra yakalandığı anlatılıyor. Sanıklardan İsmail Hakkı Aygüneş'in "Olası kasıtla kasten öldürme" ve "Ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından 21 yıldan 28 yıla kadar hapsi istendi. Diğer sanıklar Muhammet Emin Aydın ve Ümit Yardım hakkında ise "Korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme" suçundan 6'şar aydan 3'er yıla kadar hapisleri istendi. Sanık Hüseyin Özgüven hakkında da "Korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme" ve "Ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından 1,5 yıldan 6 yıla kadar hapsi talep edildi.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 1,062 defa okundu. 1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Askerim diyen hırsız 11 bin TL'lik altın çaldı
04 Aralık 2018 22:42		 Diyarbakır'da 3 hastane personeli darp edildi
04 Aralık 2018 22:34
İşten çıkarıldı otelin kasasını çaldı
04 Aralık 2018 21:43		 Av tüfeğini temizlerken kendini vurdu
04 Aralık 2018 20:49
Üniversite öğrencisi evinde ölü bulundu
04 Aralık 2018 20:16		 Üniversiteli Atakan'ın acı ölümü!
04 Aralık 2018 19:43
Çöp konteynerine düşen temizlik işçisi öldü
04 Aralık 2018 19:10		 Pilotun telefonuna gelen mesaj ortalığı karıştırdı
04 Aralık 2018 18:42
Tokat'ta inşattan düşen işçi hayatını kaybetti
04 Aralık 2018 18:32		 Şule Çet'in acılı babası: Kravat indirimi uygulanmasın
04 Aralık 2018 18:07
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
KPSS'ye giren aday sayısı, yarı yarıya azaldı
Akşener 5 ilin belediye başkan adaylarını açıkladı
Mersin B. Belediye Başkanı, İYİ Parti'ye geçtiğini açıkladı
Kayseri'de 2 ayrı FETÖ operesyonu: 68 gözaltı
Dr. Dizdar: Kanser teşhislerinin önemli bir bölümü kanser değil
Ceza yazan polise önce tepki gösterdi, ardından...
Yanaktan makasa 2 buçuk yıl hapis
Türk Telekom kullanıcılarına müjde! AKN kalkıyor
CHP'li vekil, 'hayali liste' için özür diledi
Erdoğan: İstanbul ile ilgili biraz sabırlı olacağız
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
aşk şarkıları 1
acun ılıcalı 2
02.12.2018 beşiktaş vs galatasaray maçı 5
taş kalpli 3
pavel kaderabek 4
30.11.2018 barcelona vs fenerbahçe maçı 1
eren derdiyok 6
Canı Çekmek 2
ulaşgkc 1
gidiş dönüş 2
SON İLANLAR
Bursa Teknik Üniversitesi Y. Lisans ve Doktora program ilanı
Eleşkirt Belediyesi İşçi Alım İlanı
TEMSAN 30 İşçi Alım İlanı
Şanlıurfa Gıda Tarım ve Hayvancılık Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Ankara Gıda Tarım Hayvancılık Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Ağrı Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Bartın Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Türk Kızılayı Satın Alma ve Lojistik Sorumlusu Alım İlanı
Sivas Güneykaya Belediyesi Memur Alım İlanı
Kürtün Belediyesi Mühendis Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Siraç Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam