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Yaşlı kadını öldüren ayı için 'vur' emri

Bolu'da, ormanlık alanda mantar toplayan Ayşe Yardımcı'yı (78) öldüren ayının vurulması yönünde emir çıkarıldı. Ancak ormanlık alanda ayıya rastlanmadığı için 'işlem' gerçekleşmedi
04 Aralık 2018 15:36
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Yaşlı kadını öldüren ayı için 'vur' emri

Temmuz ayında meydana gelen olayda, Mudurnu Beyderesi Köyü'nde oturan Ayşe Yardımcı, köy yakınlarındaki ormanlık alana mantar toplamaya gitti. Mantar topladığı sırada ayının saldırısına uğrayan Ayşe Yardımcı, olay yerinde yaşamını yitirdi. Olayın ardından Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Temmuz ve Ağustos ayında bölgede 1 ay boyunca fotokapanlarla inceleme yapılarak, ayının bölgede yaşadığı tespit edildi.

Ağustos ayında Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından ayının vurularak bölgeden uzaklaştırılmasına karar verildi. Ayının, zararlı hayvanın avcılık belgesine sahip avcılar vasıtası ile vurularak alandan çıkarılması yönünde rapor düzenlendi. Eylül ayında, ayının vurularak alandan çıkartılması için yörede bulunan avcı dernekleri ile sözleşme imzalandı. Yapılan çalışmalar sonucunda ormanlık alanda ayı bulunamadığı için itlaf edilemedi.

Ayının bölgeden kendiliğinden uzaklaştığı düşünülürken, olayla ilgili Doğa Koruma ve Milli Parklar Bolu Şube Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Mudurnu ilçesi Beyderesi Köyü Osmançavuşlar Mahallesi'nde yaşlı bir kadının ayı saldırısına uğrayarak ölmesi haberinin ardından, olayın yaşandığı alanda şube müdürlüğümüzce 18 Temmuz-12 Ağustos tarihleri arasında fotokapan kurularak yapılan çalışmalar sonucunda 1 adet yetişkin ayının bölgede varlığı görülmüştür. Kara Avcılığı Kanunu'na dayanılarak çıkarılan Av ve Yaban Hayvanlarının ve Yaşam Alanlarının Korunması, Zararlılarıyla Mücadele Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğin 54. maddesinin birinci fıkrasının c bendi gereğince, halk sağlığını tehdit ettiği kanaatine varılan ayının sahadan uzaklaştırılması için Mülga Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün 'Yaban Hayvanı Zararları' konulu talimatı gereğince, zararlı hayvanın avcılık belgesine sahip avcılar vasıtası ile vurularak alandan çıkarılması yönünde rapor tanzim edilmiştir.

Hazırlanan rapora istinaden Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 9. Bölge Müdürlüğümüzden 12 Ekim tarihli yazımız ile ölüm olayına sebebiyet verdiği düşünülen ayının alandan çıkartılması ile ilgili gerekli izinlerin verilmesi istenmiştir.

Bölge Müdürlüğümüzden gelen 14 Ekim tarihli cevabi yazıda şube müdürlüğümüzün talebi uygun görülmüştür. Ayının alandan çıkartılması için yörede bulunan avcı dernekleri ile sözleşme imzalanarak şube müdürlüğümüz gözetiminde çalışma yapılmış olup alanda daha sonraki süreçte ayıya rastlanmadığından herhangi bir itlaf etme olayı gerçekleşmemiştir. Benzer olayın tekrar yaşanmaması için vatandaşların ayıların yaşadığı alana mümkün olduğunca tek başına girmemeleri, alana girerken ayıları önceden korkutmak ve kaçırmak için yüksek ses çıkararak hareket etmeleri konularında uyarılmasının faydalı olacağı kaymakamlığa bildirilmiştir."
DHA
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