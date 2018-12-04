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Güvenli internet için 1,5 milyon kişiye eğitim

İzmir'de öğrenci, öğretmen ve velilerin internetin güvenli kullanımı ve tehlikeleri hakkında bilinçlendirilmesi amacıyla başlatılan program kapsamında toplam 1 milyon 512 bin 8 kişiye eğitim verilmesi planlanıyor
04 Aralık 2018 15:48
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Güvenli internet için 1,5 milyon kişiye eğitim

İzmir'de öğrenci, öğretmen ve velilerin internetin güvenli kullanımı ve tehlikeleri hakkında bilinçlendirilmesi amacıyla "İnternette Güvenli Birey Projesi" başlatıldı.

İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü ile İzmir Emniyet Müdürlüğü'nün ortak yürüteceği projenin iş birliği protokolü İzmir Valiliği'nde düzenlenen törende imzalandı.

Törende konuşan Vali Erol Ayyıldız, gençleri her türlü tehlikeden korumak istediklerini, onlara rahat ilerleyebilecekleri bir yol sunmak istediklerini söyledi.

İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın da projeyle öncelikle çocukları dijital alandaki istismardan korumayı hedeflediklerini ifade etti.

Proje kapsamında kentteki her öğrenciye ve aileye ulaşacaklarını dile getiren Aşkın, "Terör olayları ve madde bağımlılığına karşı çalışmalar yapıyoruz. Gün geçtikçe sanal alemin daha büyük sorun olduğunu tespit ettik. Bu projeyle bilinçlenme sağlanacak, suçlardan daha az etkilenecekler" ifadelerini kullandı.

- "Dejenerasyonla mücadele"

İzmir Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi ise çocukların güvenliği ve sağlıklı gelişimlerine verdikleri önemi vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Teknoloji bağımlılığı, zararlı içerikler ve siber zorbalık günümüzde ciddi bir problem haline geldi. Bilimsellikten uzak, bedensel ve zihinsel olarak çocuklarımızı tüketen, iç dünyalarına geri dönüşü olmayan zararlar veren teknoloji dejenerasyonuna karşı topyekun mücadele edeceğiz. Hiç vakit kaybetmeden her yaş grubundan öğrencimizi korkutmadan, tedirgin etmeden bilinçlendirebilirsek tüm tehditleri bertaraf edebiliriz."

-1,5 milyon kişiye ulaşılacak

Proje kapsamında 4 bin 105 eğitim yöneticisi, 54 bin 443 öğretmen, 726 bin 730 öğrenci, 726 bin 730 veli olmak üzere toplam 1 milyon 512 bin 8 kişiye ulaşılacak.

İki yıl sürecek projede polis memurları, bilişim teknolojileri ve rehberlik öğretmenleri birlikte çalışacak, öğretmen, öğrenci ve velilere eğitim verecek. İnternet teknolojisinin özellikle genç nesil üzerinde doğru kullanımını teşvik ederek muhtemel zararları konusunda uyarılar yapılacak.
Anadolu Ajansı
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