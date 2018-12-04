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YÖK, Üniversite personeli için görevde yükselme sınavı yapıyor
YÖK, tüm üniversitelere gönderdiği resmi yazıda, görevde yükselme sınavı açmayı planladığını belirtti.
YÖK'ten üniversitelere gönderilen resmi yazıda, 2019 yılı Mart ayı içinde görevde yükselme ve/veya unvan değişikliği sınavının yapılmasının planladığı, isteyen üniversitelerin boş kadro girişlerini 2 Ocak 2019 tarihine kadar mgvs.gov.tr adresinden bildirmesi gerektiği belirtildi.
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