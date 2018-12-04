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YÖK, Üniversite personeli için görevde yükselme sınavı yapıyor

YÖK, tüm üniversitelere gönderdiği resmi yazıda, görevde yükselme sınavı açmayı planladığını belirtti.
04 Aralık 2018 15:53
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YÖK, Üniversite personeli için görevde yükselme sınavı yapıyor

YÖK'ten üniversitelere gönderilen resmi yazıda, 2019 yılı Mart ayı içinde görevde yükselme ve/veya unvan değişikliği sınavının yapılmasının planladığı, isteyen üniversitelerin boş kadro girişlerini 2 Ocak 2019 tarihine kadar mgvs.gov.tr adresinden bildirmesi gerektiği belirtildi.

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