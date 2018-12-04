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Mersin'de duruşma öncesi kavga: 3 yaralı
Boşanma davası görülecek çiftin yakınları arasında adliye önünde çıktığı iddia edilen kavgayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı
Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde duruşma öncesi çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.
İddiaya göre, boşanma davası için Mersin Adliyesi gelen bir çiftin yakınları arasında duruşma öncesi kavga çıktı.
Adliye önündeki kavgaya burada görevli Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri müdahale etti.
Bıçakların kullanıldığı olayda yaralanan 3 kişi, Mersin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kavgaya karıştıkları belirlenen 3 kişi gözaltına alındı.
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