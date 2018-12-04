1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kayıp dağcıyı 'gitme' diye uyarmış

Niğde'de Aladağlar'a tırmanırken çığ altında kalan Mustafa Kemal Karakoç'un, önceki hafta dağ tırmanışında, üyesi olduğu kulübün başkanı tarafından uyarıldığı öğrenildi
04 Aralık 2018 16:24
Yazdır
Kayıp dağcıyı 'gitme' diye uyarmış

Niğde'nin Çamardı ilçesinde, Aladağlar'da tırmanış yaparken çığ altında kalan Mustafa Kemal Karakoç'un, iki hafta önce tırmanış için plan yaptığı öğrenildi.

Kayıp dağcıyı bulmak için çalışmalar devam ederken, Karakoç'un memleketi Konya'da üyesi olduğu Mevlana Dağcılık Kulübü'nde endişeli bekleyiş sürüyor.

Mevlana Dağcılık Kulübü Başkanı Recai Kıcıkoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Karakoç'un kulübün lisanslı sporcusu olduğunu söyledi.

Aladağlar'da 20 yıl önce aynı elim verici hadisenin yaşandığını anlatan Kıcıkoğlu, sürekli dua ettiklerini, ümitli bir bekleyiş içinde olduklarını dile getirdi.

"Mucize bekliyoruz"

Kıcıkoğlu, arama kurtarma faaliyetlerine katkı vermek için kulüp sporcusu 2 dağcının bölgeye gittiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Onlardan aldığım bilgiye göre, ayağı kaymış ve o anda karın hareket etmesiyle çığ olmuş. Mustafa Kemal, grubun en acemi sporcusu. Önceki hafta Hacıbaba Dağı'na çıktık, orada beraberdik. Son 5-6 haftadır birlikte çıkıyorduk. Mustafa Kemal fiziği iyi, genç ama tecrübesi yok. Dua ediyoruz ve inşallah mucize bekliyoruz. Allah ailesine sabır versin, kolay bir şey değil."

Bölgedeki dağa 3 kez çıktığını anlatan Kıcıkoğlu, Aladağlar'da rakımın da etkisiyle kışın şiddetli geçtiğini, tırmanma için zor bir yer olduğunu vurguladı.

"Böyle rastgele çıkılmaz"

Kıcıkoğlu, genç dağcının Aladağlar'ı bilmediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Sırttan çıkmışlar ama oradan inmemişler, hayret ediyorum. Niye beraber inmediler, iki kişiler? Birbirlerini ipe de bağlamamışlar. Yeni yeni öğreniyordu. Kamp ve dağcılık eğitimi almadan böyle bir havada dağa çıkmak... Çıkılır ama federasyon ve kulüplerle, en az 8-10 kişiyle tedbirler alınarak çıkılır. Böyle rastgele çıkılmaz. Çıktığı yerden inmemiş. Farklı rota kullanmışlar. Öyle hırslıydı ki 'şu dağa çıkacağım, şu malzemeyi aldım, şunu yapacağım' diye sürekli plan yapardı. Geçen hafta Karaman'da çıktığımız Hacıbaba Dağı'nda verdiğimiz bir molada, Mustafa Kemal arkamda konuşuyordu. Aladağlar'a çıkacağından söz ediyordu. 'Gitmeyin, bu mevsim iyi olmaz' dedim. Fakat çok hırslıydı 'gideceğim' dedi. Uyardım ama diğer 2 arkadaşı gitmedi, İstanbul'daki arkadaşıyla gitmiş."

Aladağlar'da, Eznevit mevkisinde önceki gün tırmanış yapan 2 dağcıdan Mustafa Kemal Karakoç çığ altında kalmış, bölgede mahsur kalan Hilal İşcan ise askeri helikopterle kurtarılmıştı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 1,211 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Kaldırıma başını çarptı hafızasındaki 34 yıl silindi
04 Aralık 2018 22:26		 Hayvan hakları için çöplükte açlık grevi yapıyor
04 Aralık 2018 22:07
Kim Milyoner Olmak İster'de telefon jokeri fena yakalandı
04 Aralık 2018 21:16		 Denizli'de 112'ye gelen çağrılan yüzde 43'ü gereksiz
04 Aralık 2018 21:07
Emniyet müdüründen kitap bağışı
04 Aralık 2018 21:02		 Evinde ölü bulunan doktor toprağa verildi
04 Aralık 2018 20:54
13 yıllık yaşamına 12 ameliyat sığdırdı
04 Aralık 2018 20:44		 Sağlık memuru geçmediği otoyoldan HGS cezası yedi
04 Aralık 2018 20:40
20 yıldır bulamadığı annesini 24 saatte buldu!
04 Aralık 2018 20:32		 Kesilen varilden çıkan kimyasal 15 kişiyi hastanelik etti
04 Aralık 2018 20:05
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
KPSS'ye giren aday sayısı, yarı yarıya azaldı
Akşener 5 ilin belediye başkan adaylarını açıkladı
Mersin B. Belediye Başkanı, İYİ Parti'ye geçtiğini açıkladı
Kayseri'de 2 ayrı FETÖ operesyonu: 68 gözaltı
Dr. Dizdar: Kanser teşhislerinin önemli bir bölümü kanser değil
Ceza yazan polise önce tepki gösterdi, ardından...
Yanaktan makasa 2 buçuk yıl hapis
Türk Telekom kullanıcılarına müjde! AKN kalkıyor
CHP'li vekil, 'hayali liste' için özür diledi
Erdoğan: İstanbul ile ilgili biraz sabırlı olacağız
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
aşk şarkıları 1
acun ılıcalı 2
02.12.2018 beşiktaş vs galatasaray maçı 5
taş kalpli 3
pavel kaderabek 4
30.11.2018 barcelona vs fenerbahçe maçı 1
eren derdiyok 6
Canı Çekmek 2
ulaşgkc 1
gidiş dönüş 2
SON İLANLAR
Bursa Teknik Üniversitesi Y. Lisans ve Doktora program ilanı
Eleşkirt Belediyesi İşçi Alım İlanı
TEMSAN 30 İşçi Alım İlanı
Şanlıurfa Gıda Tarım ve Hayvancılık Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Ankara Gıda Tarım Hayvancılık Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Ağrı Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Bartın Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Türk Kızılayı Satın Alma ve Lojistik Sorumlusu Alım İlanı
Sivas Güneykaya Belediyesi Memur Alım İlanı
Kürtün Belediyesi Mühendis Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Siraç Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam