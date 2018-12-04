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FETÖ'nün 944 kişilik dua listesine savcılıktan açıklama geldi

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ operasyona kapsamında 96 kişi hakkında verilen gözaltı kararına ilişkin yazılı açıklama yaptı.Açıklamada, haklarında gözaltı kararı verilen kişilerin Kanyak Holding soruşturması kapsamında ele geçirilen 944 kişilik dua listesinde adları geçen kişiler olduğu belirtildi. Açıklamada, Fetullah Gülen'in akrabaları, Bylock kullanıcısı, darbe girişimine katılanlar ve örgüte ait şirket ve kurumlarda çalışanlardan oluşan listedeki kişilerin örgütsel motivasyonunu arttırmak için duayı araç olarak kullandığı kaydedildi
04 Aralık 2018 16:43
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FETÖ'nün 944 kişilik dua listesine savcılıktan açıklama geldi

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından Kaynak Holding A.Ş. ve bağlantılı şirketlerle ilgili olarak FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma, Silahlı Terör Örgütü Kurma ve Yönetme ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında 2014 yılı içinde hakim kararlarına istinaden yapılan aramalar sonucunda 944 kişilik bir dua listesi ele geçirildiği" belirtildi.

GÜLEN'DEN MOTİVASYON DUASI

Açıklamada, "Birinci sırasında FETÖ/PDY lideri Fetullah Gülen'in yer aldığı listenin 'örgüt liderinin listeye eklenen şahıslara bizzat dua edeceği' söylemleriyle örgütsel motivasyon sağlamaya yönelik bir araç olarak kullanıldığının ve listede adı yer alıp kimlik bilgileri belirlenen kişiler arasında örgüt liderinin akrabası olan, örgütün Bylock adlı haberleşme ağını kullanan, örgütün gerçekleştiği 15 Temmuz 2016 tarihli darbe girişimine fiilen katılan, örgüt faaliyeti kapsamında kurulan çeşitli sivil toplum örgütlerine mensup olan ve yine örgüte ait ticari firmalarda çalışan kişiler bulunduğunun saptandığı" kaydedildi.

54 KİŞİ GÖZALTINDA

Açıklamada, "Bahse konu listede adı geçip FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olduğu yönünde yeterli şüpheye ulaşılan 96 kişi hakkında gerekli adli kararlar alınarak İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne arama, el koyma ve gözaltı emri verildiği, 04.12.2018 günü itibarıyla başlatılan operasyon kapsamında 54 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı, diğer şüphelilerin yakalanmalarına yönelik çalışmaların aralıksız olarak devam ettiği" belirtildi.

Anadolu Ajansı
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