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Yaralı kadına ilk müdahaleyi belediye başkanı yaptı
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde otomobilin çarpması sonucu yaralanan kadına ilk müdahaleyi Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal yaptı
Alınan bilgiye göre, Orhanlar Mahallesi Bozhane mevkisinde Hamdi C. idaresindeki 67 TC 410 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Aynur Ulaşdemir'e (48) çarptı.
Kazada yaralanan Ulaşdemir'e ilk müdahaleyi olay yerinden geçerken kazayı görerek duran ve aynı zamanda hekim olan Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal yaptı.
Sağlık ekiplerince, ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaza nedeniyle ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı.
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