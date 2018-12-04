1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Yunus Emre Enstitüsü, TYS'yi 2019 Ocak'ta yapacak

Tunus Emre Enstitüsü, Türkiye dışında yapılacak olan Türkçe Yeterlilik Sınavının 26 Ocak 2019 tarihinde yapılacağını duyurdu
04 Aralık 2018 16:58
Yazdır
Yunus Emre Enstitüsü, TYS'yi 2019 Ocak'ta yapacak

Tunus Emre Enstitüsü, Türkiye dışında yapılacak olan Türkçe Yeterlilik Sınavının 26 Ocak 2019 tarihinde yapılacağını duyurdu.

Türkçe Yeterlik Sınavı (TYS)

5653 Sayılı Yunus Emre Vakfı Kanunu'nun 3. Maddesi uyarınca Türkiye dışında yapılacak Türk diline dair eğitim, sınav ve belgelendirme faaliyetlerinin Yunus Emre Vakfı tarafından gerçekleştirilmesi öngörülmektedir.

Vakıf, söz konusu Kanun'dan hareketle Yunus Emre Enstitüsü'nü kurarak yurt dışında kültür merkezleri açmış ve Enstitüye bağlı bu kültür merkezleri aracılığıyla uluslararası ölçekte Türkçe Yeterlik Sınavı (TYS) yapmaya karar vermiştir. Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Metni'ne uygun olarak Enstitü tarafından geliştirilen TYS yılda üç defa yurt dışında Yunus Emre Enstitüleri'nin bulunduğu ülkelerde ve Ankara'da düzenlenmektedir.

Bir sonraki sınav uygulama tarihi 26 Ocak 2019 olup, başvuru tarihleri 3-28 Aralık 2018 olarak belirlenmiştir.

Söz konusu sınav ile ilgili tanıtım metni ekte yer almaktadır.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 580 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İBB ile anlaştı: Teyit.org artık toplu taşımada
04 Aralık 2018 22:30		 İstanbul'un atlı polisleri göreve böyle hazırlanıyor
04 Aralık 2018 21:33
FSM'de ceza karmaşası! 200 bin TL ceza gelen var
04 Aralık 2018 21:24		 Minik Melisa'nın hayatını kaybettiği kreş mühürlendi
04 Aralık 2018 21:11
İmar Barışı'nda tapu heyecanı
04 Aralık 2018 19:57		 PMYO ve POMEM eğitim sonu sınavı duyurusu
04 Aralık 2018 19:13
Kabahatler ve 2019 yılı ceza miktarları
04 Aralık 2018 19:09		 43 hakim ve savcının görev yeri değişti
04 Aralık 2018 16:36
İŞKUR: 2018'de bir milyon 110 binden fazla kişiyi işe yerleştirdik
04 Aralık 2018 12:25		 Resmi Gazete, pdf formatında yayınlanmamalı!
04 Aralık 2018 10:25
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
KPSS'ye giren aday sayısı, yarı yarıya azaldı
Akşener 5 ilin belediye başkan adaylarını açıkladı
Mersin B. Belediye Başkanı, İYİ Parti'ye geçtiğini açıkladı
Kayseri'de 2 ayrı FETÖ operesyonu: 68 gözaltı
Dr. Dizdar: Kanser teşhislerinin önemli bir bölümü kanser değil
Ceza yazan polise önce tepki gösterdi, ardından...
Yanaktan makasa 2 buçuk yıl hapis
Türk Telekom kullanıcılarına müjde! AKN kalkıyor
CHP'li vekil, 'hayali liste' için özür diledi
Erdoğan: İstanbul ile ilgili biraz sabırlı olacağız
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
08.12.2018 galatasaray vs ç.rizespor maçı 2
07.12.2018 panathinaikos vs fenerbahçe maçı 2
geç saatte çikolata yemek 5
07.12.2018 a.alanyaspor vs beşiktaş maçı 1
vergi cenneti 1
çaylak 2
üçüzler 1
Adalet dağıtmayan kanun,kanun değildir 5
zorunda mıyım 2
atatürkçü gibi görünme 8
SON İLANLAR
Bursa Teknik Üniversitesi Y. Lisans ve Doktora program ilanı
Eleşkirt Belediyesi İşçi Alım İlanı
TEMSAN 30 İşçi Alım İlanı
Şanlıurfa Gıda Tarım ve Hayvancılık Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Ankara Gıda Tarım Hayvancılık Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Ağrı Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Bartın Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Türk Kızılayı Satın Alma ve Lojistik Sorumlusu Alım İlanı
Sivas Güneykaya Belediyesi Memur Alım İlanı
Kürtün Belediyesi Mühendis Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Siraç Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam