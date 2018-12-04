1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Karadeniz'deki bolluk balıkçıları memnun etti

Samsun Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Malkoç, "Hamsi Sinop'a kadar geldi. Önümüzdeki hafta Samsun tarafına gelmesini bekliyoruz. Allah'a çok şükür, geride kalan 3 ay umduğumuzdan çok iyi geçti." dedi
04 Aralık 2018 17:00
Yazdır
Karadeniz'deki bolluk balıkçıları memnun etti

Samsun Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Atıf Malkoç, "Hamsi Sinop'a kadar geldi. Önümüzdeki hafta Samsun tarafına gelmesini bekliyoruz. Allah'a çok şükür, geride kalan 3 ay umduğumuzdan çok iyi geçti." dedi.

Malkoç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezon başından itibaren Karadeniz'de balık bolluğu yaşandığını söyledi.

Bu yıl palamudun bol olduğunu, istavrit, çinekop avlandığını belirten Malkoç, hamsi avının da başladığını dile getirdi.

Hamsi avının da 20 gündür umduklarından iyi geçtiğine işaret eden Malkoç, "Hamsi pahalı değil. 5 ila 10 lira arası. Bundan da aşağı olmaz. Maliyetler yüksek. Havalar biraz sıcak gidiyor. Hamsi Sinop'a kadar geldi. Önümüzdeki hafta Samsun tarafına gelmesini bekliyoruz. Allah'a çok şükür, geride kalan 3 ay umduğumuzdan çok iyi geçti." değerlendirmesinde bulundu.

Malkoç, av sezonunun sadece balıkçıların yüzünü güldürmediğini, ihracatçısından fabrikalara kadar herkesin sezondan memnun olduğunu vurguladı.

Son dönemde mazot fiyatlarındaki düşüşün balıkçıyı rahatlattığına dikkati çeken Malkoç, şunları kaydetti:

"Balıkçılar ağırlıklı olarak Zonguldak'tan sonra Sinop'a geçti. İnebolu'ya kadar balıkçılar çalışıyor. Havaların durumu çok önemli. Karın bir an önce yağması lazım. Deniz suyu sıcaklığı 16 derece şu anda. Aslında 11-12 derece olması lazım. Sinop tarafları biraz daha soğuk. O yüzden balık orada kalıyor. Soğudukça buraya da gelecek."

5 yıldır balıkçılık yapan Habil Yurtseven de sezonun bereketli geçtiğini, fiyatların da makul olduğunu ifade etti.

Fatih Mehmet Kürkçü
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 2,820 defa okundu. 1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Kaldırıma başını çarptı hafızasındaki 34 yıl silindi
04 Aralık 2018 22:26		 Hayvan hakları için çöplükte açlık grevi yapıyor
04 Aralık 2018 22:07
Kim Milyoner Olmak İster'de telefon jokeri fena yakalandı
04 Aralık 2018 21:16		 Denizli'de 112'ye gelen çağrılan yüzde 43'ü gereksiz
04 Aralık 2018 21:07
Emniyet müdüründen kitap bağışı
04 Aralık 2018 21:02		 Evinde ölü bulunan doktor toprağa verildi
04 Aralık 2018 20:54
13 yıllık yaşamına 12 ameliyat sığdırdı
04 Aralık 2018 20:44		 Sağlık memuru geçmediği otoyoldan HGS cezası yedi
04 Aralık 2018 20:40
20 yıldır bulamadığı annesini 24 saatte buldu!
04 Aralık 2018 20:32		 Kesilen varilden çıkan kimyasal 15 kişiyi hastanelik etti
04 Aralık 2018 20:05
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
KPSS'ye giren aday sayısı, yarı yarıya azaldı
Akşener 5 ilin belediye başkan adaylarını açıkladı
Mersin B. Belediye Başkanı, İYİ Parti'ye geçtiğini açıkladı
Kayseri'de 2 ayrı FETÖ operesyonu: 68 gözaltı
Dr. Dizdar: Kanser teşhislerinin önemli bir bölümü kanser değil
Ceza yazan polise önce tepki gösterdi, ardından...
Yanaktan makasa 2 buçuk yıl hapis
Türk Telekom kullanıcılarına müjde! AKN kalkıyor
CHP'li vekil, 'hayali liste' için özür diledi
Erdoğan: İstanbul ile ilgili biraz sabırlı olacağız
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
08.12.2018 galatasaray vs ç.rizespor maçı 2
07.12.2018 panathinaikos vs fenerbahçe maçı 2
geç saatte çikolata yemek 5
07.12.2018 a.alanyaspor vs beşiktaş maçı 1
vergi cenneti 1
çaylak 2
üçüzler 1
Adalet dağıtmayan kanun,kanun değildir 5
zorunda mıyım 2
atatürkçü gibi görünme 8
SON İLANLAR
Bursa Teknik Üniversitesi Y. Lisans ve Doktora program ilanı
Eleşkirt Belediyesi İşçi Alım İlanı
TEMSAN 30 İşçi Alım İlanı
Şanlıurfa Gıda Tarım ve Hayvancılık Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Ankara Gıda Tarım Hayvancılık Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Ağrı Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Bartın Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Türk Kızılayı Satın Alma ve Lojistik Sorumlusu Alım İlanı
Sivas Güneykaya Belediyesi Memur Alım İlanı
Kürtün Belediyesi Mühendis Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Siraç Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam