MSB, işçi alım sınav sonuçlarını açıkladı

Milli Savunma Bakanlığı işçi alım sınav sonuçlarını açıkladı

İŞÇİ ALIMI SINAV SONUCU

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞINA BAĞLI ASKERİ FABRİKALAR VE TERSANELERDE 05-22 KASIM 2018 TARİHİNDE YAPILAN AÇIKTAN İŞÇİ ALIM SINAVI SONUÇLARI BELLİ OLMUŞTUR.

Adaylar, sınav sonuçlarını aşağıda belirtilen linkten, T.C Kimlik numarası ile sorgulayarak öğrenebilecekleridir.

Adaylar, sınav sonuçlarına itiraz etmeleri halinde, itirazlarını yazılı olarak sınava alındıkları iş yerlerine bu ilanın yayım tarihi olan 04 Aralık 2018 tarihinden itibaren 7 (Yedi) iş günü içerisinde şahsen yapmak zorundadırlar. Süre dışında yapılan ve/veya sınava girdikleri iş yeri dışında başka bir yere yapılacak itiraz başvuruları kabul edilmeyecektir.

Asil ve yedek olarak sınavı kazanan adaylar, (daha önce veya sınav aşamasında teslim etmiş olsa dahi ) iki nüsha (bilgisayarda düzenlenmiş) örneği aşağıda verilen Güvenlik Soruşturması Formunu 20 Aralık 2018 tarihine kadar bilgisayar ortamında doldurarak isimi hizasında yazılı iş yerine şahsen teslim edeceklerdir.

Sınavı kazanan adaylar ile ilgili olarak işe başlatılma faaliyetleri ismi hizasında yazan iş yerlerince yürütülecektir.

Bu ilan ilgililere tebligat niteliğinde olup sınav sonuçlarının duyurulmasıyla ilgili olarak başkaca bir tebligat yapılmayacaktır.

Sınav sonuçlarına ulaşmak için tıklayınız.

Güvenlik Soruşturması Formu için tıklayınız