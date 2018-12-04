Köprüsü yıkılan mahallede, hamile kadın için seferberlik

Çınar ilçesinin kırsal Aşağı Kırlangıç Mahallesin'de yaşayan ve ilk bebeğine hamile olan Gülistan Diri, dün gece sancılandı. Yakınları hemen sağlık görevlilerinden yardım istedi.

Diri'yi almak için gelen ambulans, mahalle girişindeki köprünün yağış nedeniyle yıkıldığını gördü.

Bunun üzerine Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü'ne (AFAD) bilgi verildi. 10 kişilik AFAD ekibi, amfibik (hem karada hem suda gidebilen) araçla gelerek, kadını 4 saat süren çalışma sonunda 41 kilometre mesafedeki Diyarbakır Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne ulaştırmayı başardı.

Burada yapılan muayenede bebeğin ve genç anne adayının sağlık durumunun iyi olduğu, doğuma ise 2 hafta olduğu belirlendi.