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Mahallenin zemini çöktü, evler yan yattı

Antalya'da derelerin kurumasıyla öne doğru eğilen Kızıltoprak Mahallesi'ndeki evlerin sakinleri, çökme tehlikesine karşı metal direklerle ayakta tutmaya çalışıyor
04 Aralık 2018 17:14
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Mahallenin zemini çöktü, evler yan yattı

Antalya'da yanlarından geçen derelerin kurumasıyla öne doğru eğilen Kızıltoprak Mahallesi'ndeki evlerin sakinleri, çökme tehlikesine karşı demir direklerle tedbir almaya çalışıyor.

Muratpaşa ilçesi Kızıltoprak Mahallesi'nin "Yedi Arıklar" diye bilinen bölgesinin sakinleri, evlerinin çökme tehdidiyle yaşıyor. Yaklaşık 40-45 yıl önce temelsiz yapılan müstakil evlerin zeminlerinde mahalle sakinlerinin "arık" adını verdiği küçük derelerin kurumasıyla göçükler oluşmaya başladı.

Mahalle sakinleri, içlerinde yürümekte bile zorlanılan evlerini, demir direklerle ayakta tutmaya çalışıyor.

Çökmelerin yaşandığı bazı evlerin boşaltıldığı gözlenirken bazı evlerde ise büyük çatlakların oluşmasına rağmen vatandaşlar yaşamaya devam ediyor.

"Evler her geçen yıl biraz daha çöküyor"

Mahalle Muhtarı Mustafa Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üzerinde yaklaşık 210 gecekondunun bulunduğu "Yedi Arıklar" diye anılan alanın 180 dönümden oluştuğunu söyledi.

Civardaki 210 evden yaklaşık 50'sinin yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu ifade eden Yılmaz, "Burada 7 arık vardı. Bu arıklar denize kadar gidiyordu. Bu arıklar kuruyunca toprak oturmaya başladı. Bu evler de temelsiz olunca çökme ve eğilme yaşandı. Evler her geçen yıl biraz daha çöküyor. Burası imar planında belediye günübirlik mesire alanı yeri olarak geçiyor." diye konuştu.

Yılmaz, vatandaşların tapu beklentisinin olduğunu, bu nedenle hayati tehlikeye rağmen evlerini boşaltmadığını anlattı.

"Her şeye rağmen gün gün çöküyor"

Yaşadığı evinin dışına "eğik ev" ibaresi yazılan 79 yaşındaki Fadime Karabulut ise, 40 yıldır aynı binada yaşadığını,18 yıl önce eşinin ölmesiyle de tek başına hayatını sürdürdüğünü belirtti.

Evinin her geçen gün biraz daha öne doğru çöktüğünü vurgulayan Karabulut, "Evimin bulunduğu arazimizin tapusu bulunmuyor, ama yıllarca buranın vergisini verdik. Bizim yuvamız oldu. Çıkacak bir yerim de yok. Çökmesin diye demir direklerle evimi destekliyorum. Her şeye rağmen gün gün çöküyor. Mağdurum. Yetkililerden yardım bekliyorum." dedi.

Süleyman Elçin
Anadolu Ajansı
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