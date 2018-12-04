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Çeyrek altın ne kadar?
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 2,39 artışla 213,90 liradan tamamladı
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 349 lira, Cumhuriyet altını 1.429,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma kapanışa göre yüzde 2,39 artışla 213,90 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
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