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Erdoğan'dan ikinci 100 günlük eylem planı açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikinci 100 günlük eylem programının hazırlandığını, çalışmalar bittiğinde ilan edileceğini duyurdu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arjantin'deki G20 Liderler Zirvesi'nin ardından gerçekleştirdiği Paraguay ve Venezüella ziyaretlerini tamamlayarak özel uçak 'TC-TRK' ile Ankara'ya döndü ve Esenboğa Havalimanı'nda gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
Erdoğan, ikinci 100 günlük eylem programının hazırlandığını, çalışmalar bittiğinde ilan edileceğini duyurdu.
Erdoğan, "Bakan arkadaşlarımız çalışmalarını yürütüyorlar. Bu çalışmaları Başkan Yardımcım Fuat Bey bizzat koordine ediyor. Çalışma bittiği an ilanını yapacağız ve İkinci 100 Günlük Programımızı da paylaşacağız" diye konuştu.
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