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Demirtaş ve Önder'in cezaları onandı
Eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş ile eski HDP Ankara Milletvekili Önder hakkında ''silahlı terör örgütü propagandası yapmak'' suçlamasıyla verilen hapis cezaları onandı
İstanbul 26'ncı Ağır Ceza Mahkemesi, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a 4 yıl 8 ay, eski HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'e ise 3 yıl 6 ay hapis cezası kararı vermişti.
Bu cezalara Demirtaş ve Önder'in avukatları itiraz etmişti.
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2'nci Ceza Dairesi Demirtaş ve Önder hakkında verilen cezaları onadı. İki ismin cezaları kesinleşti.
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