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Erdoğan: Önemli sayıda ilçe belediye başkanı değişecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçimlerde ittifak görüşmelerine ilişkin, "Sayın Bahçeli ile muhakkak bir araya gelmemiz, Cumhur İttifakı'nı diri tutmamız gerekiyor" ifadesini kullandı. "Önemli sayıda ilçe belediye başkanlıklarının değişmesi söz konusu" diyen Erdoğan, İstanbul adayıyla ilgili soruya "Sabırlı olacağız" yanıtını verdi.
04 Aralık 2018 17:31
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Erdoğan: Önemli sayıda ilçe belediye başkanı değişecek

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yerel seçimlere ilişkin bir görüşmenin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği yönündeki bir soru üzerine Erdoğan, şunları kaydetti:

"Biliyorsunuz MHP bir ismini belirledi, aynı şekilde ben de bir isim belirledim. Bu iki arkadaşımız aralarında işin teknik detaylarını çalışıyorlar. Telefonla yurt dışından Mehmet Özhaseki ile görüşmelerim oldu ama etraflı görüşmeyi bugün yarın kendisiyle yapacağız. Teknik çalışmayı nereye kadar getirdiler kendilerinden dinleyeceğiz. Dinledikten sonra da Devlet Bahçeli ile bir araya gelmemiz vazgeçilmezdir. Muhakkak bir araya gelmemiz gerekir. Çünkü bazıları rahat durmaz, durmadan karıştırmanın gayreti içine girer. Onlara bu fırsatı vermemek için Cumhur İttifakını çok sağlam ve diri tutmamız lazım."

"İSTANBUL HERŞEYDEN ÖNCE BENİM AŞKIM OLAN BİR İL"

Erdoğan, TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adayı olup olmayacağı yönündeki soruya, "Şu anda aday tespitleri noktasında hassasiyetlerimizi koruyoruz. İstanbul Türkiye'de en önemli ilimiz. Her şeyden önce benim aşkım olan bir il. Doğduğum, büyüdüğüm, belediye başkanlığı yaptığım, milletvekili seçildiğim bir il. Bu ilimizde yapacağımız çalışmayı çok çok önemsiyoruz. Arkadaşlarımızla tabandan tavana bir çalışma yürütüyoruz. İlçelerimizde durum nedir bunu görelim istiyoruz. Zira önemli sayıda ilçe belediye başkanlıklarının değişmesi söz konusu. Bununla ilgili de arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyorlar. Ama bu arada da Ankara ihmal edilemez. Malum TBMM'de de bütçe görüşmeleri var. Bu bütçe görüşmelerini Meclis Başkanımızın yönetmesinden daha doğal bir şey olamaz. Bu süreci ayın 10'u ile 22'si arasında yine Meclis Başkanı götürecek, yürütecek, takip edecektir. İstanbul ile ilgili biraz sabırlı olacağız. Nihai kararımızı önce tabanı yoluna koyduktan sonra adımımızı atıp kararımızı vereceğiz" dedi.
Memurlar.Net
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