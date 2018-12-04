|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Siirt'te doktora saldıran hasta yakını gözaltında
Siirt Devlet Hastanesi'nde, Kadın Doğum Uzmanı olarak çalışan Op. Dr. Muhammed Sıraç Güneş, hasta yakını S.G. tarafından darbedildi. Doktor şikayetçi olurken, şüpheli gözaltına alındı
Siirt Devlet Hastanesi'nde Kadın Doğum Uzmanı olarak görev yapan Op. Dr. Muhammed Sıraç Güneş, hasta yakını tarafından saldırıya uğradı. İddiaya göre, hastasıyla ilgilenmediği gerekçesiyle sinirlenen S.G., Dr. Güneş'e yumruk attı.
Olay sonrası hastane polisi tarafından gözaltına alınan saldırgan, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
Şiddet mağduru Op. Dr. Güneş, yapılan muayene sonrası aldığı darp raporuyla saldırgan S.G.'den şikayetçi oldu.
Bu haber 1,028 defa okundu. 1 Yorum yapıldı
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR