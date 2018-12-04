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Şule Çet'in acılı babası: Kravat indirimi uygulanmasın

Üniversite öğrencisi Şule Çet'in babası İsmail Çet, "Zanlıların müebbet almasını istiyorum. Katillerin mahkemeye çıkıp, takım elbise giyip kravat takmasından verilen kararların düşürülmemesi bakımından hakimlerimize düşecek büyük kararlar var" dedi
04 Aralık 2018 18:07
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Şule Çet'in acılı babası: Kravat indirimi uygulanmasın

Gazi Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Tekstil Tasarımı Bölümü öğrencisi Şule Çet'in ölümüyle ilgili hazırlanan iddianamede zanlılar Çağatay A. ve Berk A. için ayrı ayrı ağırlaştırılmış ömür boyu ve 39 yıl hapis cezası istendi.

Kızının kendisine "Baba ben ayaklarımın üzerinde duracağım. Beni okut" demesi üzerine kızının arkasında durduğunu söyleyen İsmail Çet, "Bu yıl son senesiydi. Üniversiteyi bitirecekti. Ben elimden gelen imkanlarımı yaptım ama başımıza bu bela geldi. Bu katillerin evlatları yok mu ki bir insanın canı nasıl alınır? Ben 39 yıla da razı değilim. Bunların ömür boyu müebbet alması gerekiyor" dedi.


"ALIŞAMADIM, GELECEKMİŞ GİBİ DÜŞÜNÜYORUM"

Kızının ölümüne hala alışamadığını kaydeden İsmail Çet, "Gelecekmiş gibi düşünüyorum. Gelmesi mümkün değil. Başka insanların da canı yanmasın. Katillerin mahkemeye çıkıp da tamım elbise giyip kravat takmasından verilen kararların düşürülmemesi bakımından hakimlerimize düşecek büyük kararlar var" diye konuştu.


ADLİ TIP TEKRAR ELE ALSIN

Adli Tıp Kurumu'nun verdiği rapora da değinen Çet, "Adli Tıp Kurumu'nun raporunda bazı konulara katılmıyorum. Olmuştur ya da olmamıştır diyebiliyor. Bu bakımdan avukatımız da buna destek vermiyor. Savcımızın takipçisi olması iyi. Adli Tıp'ın bunu tekrar ele alması gerekiyor" dedi.

YATAĞINA FOTOĞRAFINI KOYDU

Şule'nin İstanbul'daki baba evinde kaldığı odasına kimse dokunmuyor. Evin dört bir yanına kızının fotoğraflarını asan babası, Şule'nin yatağına da büyük bir fotoğrafını koydu. Bu arada Şule Çet'in ölmeden birkaç ay önce küçük yeğeniyle çektiği görüntü de ortaya çıktı. Çet'in görüntülerde 2 aylık yeğeniyle güldüğü görülüyor. Çet'in 29 Mayıs 2018'de kutladığı son doğum günü fotoğrafları da ondan geriye kalan hatıralar arasında.
DHA
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