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Kozmetik ürünlerinin kız çocuklarında erken ergenlikle bağlantısı olabilir

Kız çocuklarının, şampuan, parfüm ve deodorantlarda bulunan bazı kimyasallara maruz kalmaları sonucu ergenlik çağına daha erken giriyor olabileceği tespit edildi. Çalışma bulguları, hamilelik sırasında bazı kimyasallara daha fazla maruz kalmış kadınların kız çocuklarının daha erken yaşta ergenliğe ulaştığını ortaya koydu
04 Aralık 2018 18:12
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Kozmetik ürünlerinin kız çocuklarında erken ergenlikle bağlantısı olabilir

Kız çocuklarının, şampuan, parfüm ve deodorantlarda bulunan bazı kimyasallara maruz kalmaları sonucu ergenlik çağına daha erken giriyor olabileceği tespit edildi.

AA'nın haberine göre; sonuçları "Human Reproduction" dergisinde yayımlanan çalışmada, araştırmacılar, genellikle tüm evlerde sabun, deodorant, şampuan ve oje gibi kozmetik ürünlerinin içinde bulunan ftalat, paraben ve fenol düzeylerini inceledi.

Yaşları 9 ila 13 olan 179 kız çocuğu ile 159 erkek çocuğunun vücudundaki kimyasalları her 9 ayda bir ölçen araştırmacılar, bu seviyeleri, çocukların annelerinde hamilelik sırasında kaydedilen kimyasal seviyeleriyle karşılaştırdı.

HAMİLELİKTE BAZI KİMYASALLARA MARUZ KALMAK, KIZ ÇOCUĞUNDA ERKEN ERGENLİK SEBEBİ


Bulgular, hamilelik sırasında bazı kimyasallara daha fazla maruz kalmış kadınların kız çocuklarının daha erken yaşta ergenliğe ulaştığını ancak erkek çocuklarında bir farklılık görülmediğini ortaya koydu.

Çalışmada, hamilelikte vücutlarındaki diethyl phthalate ile triklosan adı verilen kimyasal bileşenlerin seviyesi daha yüksek olan annelerin kız çocuklarının ergenliğe daha erken girdiği görüldü.

Çalışmanın lideri California Üniversitesinden Kim Harley, "Aynı zamanda, 9 yaşında vücudunda yüksek seviyede paraben bulunan kızların daha erken ergenliğe girdiklerini tespit ettik. Bulgularımız, ortamdaki kimyasalların erken ergenlikte rol oynayabileceğine ilişkin hipotezi destekliyor" ifadesini kullandı.
Anadolu Ajansı
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