1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Eski askeri hakimlerin yargılanmasına devam edildi

FETÖ'nün darbe girişimi sonrası görevinden ihraç edilen ve hakkında örgüt üyeliğinden dava açılan eski AYİM üyesi Şerif Bek'in yargılandığı davada, eski AYİM Başkanı Abdullah Arslan ile eski AYİM Başsavcısı Celal Işıklar tanık olarak dinlendi
04 Aralık 2018 18:29
Yazdır
Eski askeri hakimlerin yargılanmasına devam edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sonrası görevinden ihraç edilen ve hakkında örgüt üyeliğinden dava açılan eski Askeri Yüksek İdare Mahkemesi (AYİM) üyesi Şerif Bek hakim karşısına çıktı.

FETÖ'nün darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen ve tutuklanan Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyeleri ile askeri hakimlerin yargılanmasına devam edildi.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince Yargıtay ek binadaki salonda görülen duruşmaya, sanık eski AYİM üyesi Bek katıldı, mazeret bildiren avukatları duruşmaya geç geldi.

Duruşmada, eski AYİM Başkanı Abdullah Arslan tanık olarak dinlendi.

Arslan, sanık Şerif Bek'in AYİM'in kurmay üyelerinden olduğunu, kurmayların mahkemeye atanmasının üçlü kararname ile gerçekleştiğini anlattı.

Kurmay üyelerin atamasını Resmi Gazete'den öğrendiklerini söyleyen Arslan, sorular üzerine sanığın örgüt mensubiyeti konusunda somut bilgi ve görgüsünün bulunmadığını kaydetti.

AYİM'de, Aralık 2013'te yapılan Uyuşmazlık Mahkemesi üyeliği seçimine kadar mahkemede yapının etkisinin pek görülmediğini, sadece gelen bazı ihbarlar bulunduğunu belirten Arslan, bu seçimde kurmaylıktan gelen üyelerin teamüllere aykırı şekilde toplu hareket ettiklerine değindi.

Arslan, Uyuşmazlık Mahkemesi üyeliğine gönderilecek AYİM üyesinin seçiminde, teamüllere göre en kıdemli üyenin seçileceğini ancak seçimde en kıdemsiz hakim üye Cemil Çelik'e 8 oy çıktığını ve seçimin uzadığını ifade etti.

Abdullah Arslan, gizli oylama yapılması nedeniyle sanığın kime oy verdiğini bilemediğini vurguladı.

Sanık Bek'in, darbe girişiminden birkaç ay önce odasına gelerek, "Başkanım bana cemaatçi diyorlarmış." dediğini aktaran eski Başkan Arslan, şu beyanda bulundu:

"Ben de ilgisi olup olmadığını sordum. Böyle bir şeyin olmadığını söyleyince 'O zaman işine bak sen, hukuktan ayrılma, niye tedirgin oluyorsun.' dedim. Sonrasında Daire Başkanına gidip bu konuyu sordum. Daire torba daire olduğu için yapı lehine bir dosya bulunmadığı için bunu test edecek bir durum olmadığını, herhangi bir sıkıntının bulunmadığını söyledi. Biz zaten son atanan kurmay üye hariç kurmay subayların ilişiğini hain darbe girişimi de olmasa kesecektik."

Arslan, AYİM'in, cemaat mensubiyeti nedeniyle TSK ile ilişiği kesilenlerin açtıkları davalara bakan dairesinde genellikle 3'e 2 kabul kararı çıktığının anlaşılması üzerine konuyu araştırdığını anlattı.

Somut kendi mensubiyetinin kanıtlanması dışında ailesi ya da akrabalarında mensubiyet bulunanların dosyalarında genellikle "mesleğe geri dönme" şeklinde oy çokluğuyla karar çıktığını öğrendiğini dile getiren Arslan, "Daire Başkanına, 'Burası iş ve işçi bulma kurumu değil. Ailesinde bile bu tür bağ bulunan insanları geri almayalım.' şeklinde bir uyarım oldu. Başkan da 'Suçun şahsiliği ilkesinden bu durumda ayrılalım.' dedi ama sonuç alamadık." diye konuştu.

- Eski Başsavcı da tanık oldu

Tanık olarak dinlenen eski AYİM Başsavcısı Celal Işıklar da mahkemede genellikle kurmay üyelerle ilgili iddiaların gündeme geldiğini, bu kişilerin gruplaştıklarını, mahkemede ilk defa kurmaylıktan gelen üyelerin iki yılın üzerinde görev yaptığını bildirdi.

Işıklar, söylentiler dışında Bek'in örgüt üyeliğiyle ilgili somut bilgi ve görgüsünün bulunmadığını belirtti.

Verilen aranın ardından toplanan mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Duruşma 21 Şubat 2019'a bırakıldı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 973 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
FETÖ'den yargılanan sanığa 7 yıl 6 ay hapis cezası
04 Aralık 2018 21:59		 FETÖ sanığı 442 bin doları yastığına saklamış
04 Aralık 2018 20:24
FETÖ'den yargılanan 36 sanık hakim karşısında
04 Aralık 2018 20:20		 Eski Baro başkanına FETÖ'den hapis cezası
04 Aralık 2018 20:01
KPSS davasında iki sanığa hapis cezası
04 Aralık 2018 19:27		 FETÖ'nün sözde 'eyalet imamı' hakim karşısına çıktı
04 Aralık 2018 19:24
ByLock kullandığı tespit edilen kadın teslim oldu
04 Aralık 2018 19:17		 Samsun'da FETÖ'nün hücre evlerine operasyon: 4 gözaltı
04 Aralık 2018 17:35
Demirtaş ve Önder'in cezaları onandı
04 Aralık 2018 17:31		 FETÖ'nün 944 kişilik dua listesine savcılıktan açıklama geldi
04 Aralık 2018 16:43
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
KPSS'ye giren aday sayısı, yarı yarıya azaldı
Akşener 5 ilin belediye başkan adaylarını açıkladı
Mersin B. Belediye Başkanı, İYİ Parti'ye geçtiğini açıkladı
Kayseri'de 2 ayrı FETÖ operesyonu: 68 gözaltı
Dr. Dizdar: Kanser teşhislerinin önemli bir bölümü kanser değil
Ceza yazan polise önce tepki gösterdi, ardından...
Yanaktan makasa 2 buçuk yıl hapis
Türk Telekom kullanıcılarına müjde! AKN kalkıyor
CHP'li vekil, 'hayali liste' için özür diledi
Erdoğan: İstanbul ile ilgili biraz sabırlı olacağız
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
07.12.2018 a.alanyaspor vs beşiktaş maçı 1
Kuran Müslümanlığı 4
ulaşgkc 1
07.12.2018 anadolu efes vs real madrid maçı 3
vatandaşı olmasak çok eğlenceli bir ülkedeyiz 1
çaylak 2
memurlar.net'teki haberlere yorum yapılamaması 2
bulunmaz hint kumaşı 2
jan koller 2
geçen ayın enleri 8
SON İLANLAR
Bursa Teknik Üniversitesi Y. Lisans ve Doktora program ilanı
Eleşkirt Belediyesi İşçi Alım İlanı
TEMSAN 30 İşçi Alım İlanı
Şanlıurfa Gıda Tarım ve Hayvancılık Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Ankara Gıda Tarım Hayvancılık Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Ağrı Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Bartın Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Türk Kızılayı Satın Alma ve Lojistik Sorumlusu Alım İlanı
Sivas Güneykaya Belediyesi Memur Alım İlanı
Kürtün Belediyesi Mühendis Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Siraç Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam