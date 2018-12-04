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Pilotun telefonuna gelen mesaj ortalığı karıştırdı

Trabzon Havalimanı'nda özel uçağın kalkış için hazırlık yapan pilotuna cep telefonundan 'Uçakta bomba var' mesajı geldi. Uçakta yapılan aramada herhangi bir patlayıcıya rastlanmazken, polis cep telefonu mesajını gönderen kişiyi belirlemek için çalışma başlattı
04 Aralık 2018 18:42
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Pilotun telefonuna gelen mesaj ortalığı karıştırdı
Trabzon Havalimanı'ndaki olay, pazar günü meydana geldi.

Adı öğrenilemeyen iş insanına ait özel uçağın pilotu Z.H.'nin cep telefonuna, kalkış için hazırlık yaptığı sırada 'Uçakta bomba var' mesajı geldi.

Pilot, tanımadığı numaradan gelen mesajı görünce durumu hemen kuleye bildirdi. Kulenin bilgi vermesi üzerine de uçağa çok sayıda polis ekipleri yönlendirildi.

Uçakta yapılan arama ve incelemelerde herhangi bir patlayıcı maddeye rastlanmadı.



Pilot Z.H. mesaj atan kimliği belirsiz kişiden şikayetçi olurken, polis asılsız bomba ihbarını yapan mesajın gönderildiği cep telefonu numarasının sahibini tespit etmek için çalışma başlattı.
Anadolu Ajansı
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