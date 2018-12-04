'Tarihi Yarımada'yı A'dan Z'ye gözden geçiriyoruz'

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Tarihi Yarımada'nın korunması amacıyla kültür varlıklarının durumunun net bir şekilde ortaya konulacağı envantere ilişkin, "Bütün Tarihi Yarımada'yı A'dan Z'ye tekrar inceleyerek bütün yapıların orijinaline uygun şekilde tescil edilip edilmediğini kontrol ediyoruz." dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, UNESCO Dünya Miras Listesi'nde bulunan, içerisinde Topkapı Sarayı, Sultanahmet Camisi, Ayasofya Müzesi, Kapalı Çarşı gibi birçok önemli kültürel değeri barındıran Tarihi Yarımada'daki yapıların durumunun tespit edilmesi için harekete geçti.

Bakan Ersoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, konuyla ilgili ön inceleme yaptırdıklarını belirterek, şu bilgileri verdi:

"Ön incelemede hem bizim müze ve kültür varlıklarımızın envanteri hem de İstanbul Büyükşehir Belediyesi Koruma Kurulu'nun envanterinde farklılıklar görünmeye başlamıştı. Bu amaçla bütün Tarihi Yarımada'yı A'dan Z'ye tekrar inceleyip bütün yapıların orijinaline uygun şekilde tescil edilip edilmediğini gözden geçiriyoruz. Bakanlık olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ortak yaptığımız bir çalışma. Genel kabul ve şartları bakanlığımız tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde bu çalışma gerçekleştiriliyor. Çalışmanın amacı açıkçası, tarihi eser veya kültür varlığı olup da herhangi bir sebeple, tapuda kaydı olmayan, tescile geçmemiş veya geçtikten sonra bozulmuş olan kayıtların, geçmişine ve aslına uygun şekilde tekrar tescil edilip kayıtlara geçirilmesi. Bu bağlamda 2019'un ilk çeyreği içinde bu süreci tamamlayacağız. Bu süreç tamamlandıktan sonra Tarihi Yarımada içerisindeki tarihimizin geleceğini de kurtarmış olacağız."

Tarihi yapıları kayıt altına almanın önemine dikkati çeken Ersoy, "Kayıt altına alamadığınız bir yapının yok olma ihtimali çok yüksek. Yok edilebilir. Yok olduktan sonra da kaydı yoksa zaten bunu ispatlayamazsınız. Geriye de getiremezsiniz. Eksiksiz bir şekilde, orijinaline, ilk doğduğu tarihe uygun bir şekilde kayıt altına alındıktan sonra herhangi bir restorasyon, inovasyon veya değişiklik sırasında, kaydına, aslına uygun bir şekilde yapılması gerekiyor. Aslında o tarihi yapının geleceğini kurtarmış oluyorsunuz. Bundan sonra da gelecek nesillere miras kalmasını garanti etmiş oluyorsunuz. Bunu başardığımız zaman onu tamamen korumamız altına almış oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Yeni envanter, koruma amaçlı imar planlarının da tekrar ele alınmasını sağlayacak

Tarihi Yarımada'yla ilgili kurumlarda tescilli eser listelerine yönelik verilerin birbirinden farklı olduğunu belirleyen Kültür ve Turizm Bakanlığı, bu noktada ilgili belediyelerin listelerini bir araya getirerek yeni bir envanter hazırlanmasına karar verdi. Bu kapsamda ilk olarak kurumların listelerindeki kültürel varlıklar, harita üzerine yansıtıldı.

Bakanlık uzmanları, bu harita ışığında Tarihi Yarımada üzerindeki kültürel varlıkların durumu ve belirlenen yerlerde olup olmadıklarına ilişkin yerinde incelemeler yapmaya başladı.

İncelemelerin tamamlanmasıyla uzun yıllar sonra tarihi yarımadanın güncel durumunu, alanda ne kadar kültürel varlığın bulunduğunu net bir şekilde ortaya koyacak güncel bir envanter oluşturulacak.

Tarihi Yarımada'nın korunmasını amaçlayan yeni envanter, aynı zamanda koruma amaçlı imar planlarının da tekrar ele alınmasını sağlayacak. Söz konusu envanter, ilgili kurum ve kuruluşlara da dağıtılacak.

Hilal Uştuk