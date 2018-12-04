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Türk Telekom kullanıcılarına müjde! AKN kalkıyor

Türk Telekom, 1 Ocak'ta tüm abonelerini limitsiz internetle buluşturacak
04 Aralık 2018 19:01
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Türk Telekom kullanıcılarına müjde! AKN kalkıyor

Türk Telekom, Türkiye'nin dört bir yanını limitsiz internetle buluşturmaya hazırlanıyor. Yeni uygulama öncesinde müşterilerini limitsiz paketlere taşımak için hazırlıklarını tamamlayan Türk Telekom, 1 Ocak'tan itibaren tüm müşterilerine limitsiz internet deneyimi yaşatacak.

Türk Telekom Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Hakan Dursun, internette sınırları kaldıran uygulama çerçevesinde hem mevcut hem de yeni müşterilere avantajlı fırsatlar sunacaklarını dile getirdi ve "1 Ocak 2019'a uyandığımızda Türk Telekom ile Türkiye'nin dört bir yanı sınırsız internete geçecek. Bütün müşterilerimizi, esnafımızı, işyerlerimizi ek hiç bir ücret ödemeden artık limitsiz internete geçiriyoruz. Yeni müşterilerimize ise çok cazip kampanyalar ve farklı hız seçenekleri sunarak limitsiz internet deneyimi yaşatacağız. Hem kullanımı hem internet penetrasyonunu artıracağız" diye konuştu.

Türkiye'nin lider bilgi ve iletişim teknolojileri şirketi Türk Telekom, limitsiz internet uygulamasını 1 Ocak'tan itibaren başlatmaya hazırlanıyor. Ocak ayında tüm internet paketlerini limitsiz internete geçirecek olan Türk Telekom'un müşterileri uygulamadan avantajlı çıkacak.

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Türkiye'nin dört bir yanındaki abonelerini yeni yılda limitsiz internetle buluşturacaklarını belirten Türk Telekom Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Hakan Dursun, "1 Ocak'tan itibaren Evde İnternet ve İşte İnternet limitsiz paketlerimizi güncelleyerek, hem yeni hem de mevcut müşterilerimizi limitsiz paketlere geçireceğiz. Yeni müşterilerimize, ayda sadece 59,90 TL'den başlayan giriş fiyatlarıyla limitsiz paket seçenekleri sunacağız. Yeni dönemde yeni müşterilerimiz farklı hız seçeneklerine sahip limitsiz paketlerimizden dilediklerini seçebilecekler. Mevcut müşterilerimizi de ek hiçbir ücret ödemeden limitsiz paketlere geçirmiş olacağız" dedi.

Dursun: Türk Telekom 1 Ocak 2019'dan itibaren internet daha hızlı daha kapsamlı

Yeni uygulamanın resmi olarak yürürlüğe girmesiyle birlikte tüm paketlerini limitsiz internete geçireceklerini aktaran Dursun, uygulamadan müşterilerin avantajlı çıkacağını söyleyerek şöyle konuştu: "Ocak ayında başlayacak yeni uygulama ile birlikte Türkiye'nin dört bir yanında hizmet verdiğimiz milyonlarca sabit internet abonemizin internet deneyimlerini iyileştirmeyi amaçlıyoruz. Tüm bu avantajlar sayesinde müşterilerimizin internet deneyimini büyük ölçüde iyileştirmiş ve onlara daha hızlı ve kapsamlı bir internet erişimi sağlamış olacağız".

Dursun: Türk Telekom olarak ayrım yapmadan Türkiye'nin her yerine internet götürüyoruz

Türk Telekom'un gelişimi hakkında da bilgi veren Hakan Dursun, Türk Telekom'un 178 yıldır bu ülkenin hizmetinde olduğunu, 33 binden fazla çalışanıyla entegre bir operatör olarak toplam 44,7 milyon müşteriye sahip büyük bir aile olduğunun altını çizdi. Türkiye'nin dört bir noktasında tüketicinin yanında olan Türk Telekom'un yılın ilk 9 ayında 15 milyar TL'nin üzerinde gelir sağlayarak son 10 yılın en yüksek gelir artış oranını elde ettiğini de vurgulayan Dursun, 2005'ten bu yana ülke hazinesine sağladığı 85,8 milyar TL katkı ile Türk Telekom'un Türkiye için çok önemli bir değer olduğunu ifade etti.

Konuşmasında, internetin yaygınlaşmasının Türk Telekom'un en büyük önceliklerinden olduğunu, bu amaçla 2005'teki özelleştirmeden bu yana 33,2 milyar TL yatırım yaptıklarını kaydeden Dursun, teknoloji ve altyapı yatırımlarına son hız devam ettiklerini belirtti. Dursun, köklü ve güçlü bir marka olarak "Ülkemizin her iline, ilçesine, kasabasından köyüne gidiyoruz. Çünkü biz Türk Telekom'uz, çünkü biz Türkiye'yiz. Türkiye'deki hanelerin yüzde 90'ından fazlasına interneti götürdük. Bu oran AB ülkeleri seviyesinde. Altyapımızla ülkemizi dijitalleştiriyor, akıllı şehirler oluşturuyoruz. Türkiye'nin en büyük 500 şirketinin tamamına hizmet götürüyoruz" dedi.

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Dursun: %80 fiberleşme oranımızla Amerika ve Batı Avrupa ortalamasının üstündeyiz

Dünya liginde üst sıralara gelebilmek için Türkiye'nin fiberleşmesini önemsediklerini belirten Hakan Dursun, Türk Telekom'un 10 yıl önce 117 bin km olan fiber ağını 10 yılda 2 kattan daha fazla artırarak 274 bin km'ye çıkarttıklarını söyledi. Dursun sözlerine şöyle devam etti: "Fiber yatırımlarımızı ayrım yapmadan tüm illerimize yapıyoruz. Şu an itibarıyla 17,9 milyon haneye fiber hizmetimizi götürdük. Ülkemizin yaklaşık yüzde 80'ini fiberleştirdik. Van'ın, Siirt'in, Diyarbakır'ın, Hakkari'nin fiberleşme oranı yüzde 85'lerin üzerinde. Fiberleşmeyle birlikte Türkiye'de internet hızlarını katladık, katlamaya da devam edeceğiz" dedi. Fiberleşme oranının Batı Avrupa'da yüzde 70, Amerika'da ise yüzde 65 olduğunu hatırlatan Dursun, Türk Telekom'un altyapı kalitesinin pek çok ülkenin üzerinde olduğunu da ifade etti.

Dursun: Türk Telekom'la Türkiye'nin internet penetrasyonu %53'e ulaştı.

"Türkiye'de internet erişiminin yaygınlaşması ve internet okuryazarlığının artması için çalışan Türk Telekom, 10,6 milyon haneye ve işyerine hizmet veriyor. Son 12 ayda 1,2 milyon yakın yeni hane ve işyerini internetle tanıştıran Türk Telekom sayesinde geçen sene yüzde 48 olan internet penetrasyonu bir senede yüzde 53'ü aştı. Hedefimiz bu rakamı yüzde 70'lere çıkarmak. İnternetin yaygınlaşmasının yanında daha çok kullanılmasını da teşvik ediyoruz. Türk Telekomluların 2014'te 35 GB olan aylık ortalama internet kullanımı, 2018'de 90 GB'a yükselmiş durumda. Yani kullanımı neredeyse 3'e katlamış bulunuyoruz" dedi.
Memurlar.Net
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