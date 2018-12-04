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Giresun en çok göç veren 5. şehir

TÜİK verilerine göre geçen yıl milyonlarca kişi kentler arasında göç etti.
04 Aralık 2018 19:04
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Giresun en çok göç veren 5. şehir

TÜİK verilerine göre geçen yıl milyonlarca kişi kentler arasında göç etti. En çok göç veren iller sırasında Giresun 5. sırada yer aldı. En çok göçü Tekirdağ alırken, en çok göç veren il ise Bayburt oldu.

Türkiye'de geçen yıl 2 milyon 684 bin 820 kişi kentler arasında göç ettiği belirlendi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK), Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre, 2017'de 2 milyon 684 bin 820 kişi yaşadığı şehri değiştirdi. En çok göç veren şehir Bayburt, Bayburt'u sırasıyla Gümüşhane, Ağrı, Muş, Giresun, Ardahan, Kars, Bitlis, Ordu ve Van takip etti. En çok göçü ise Tekirdağ aldı. Tekirdağ'ı Yalova, Kocaeli, Eskişehir, Bilecik, Çanakkale, Muğla, Düzce ve Uşak takip etti.

Giresun ve ilçelerinden göç edenlerin başlıca sorunları arasında işsizlik ilk sırayı alırken, ilde sanayiye dayalı fabrikaların bulunmaması göçü tetikliyor. Giresun Karadeniz bölgesinde yatırım sıralamasında da en son sıralarda yer alıyor.
İhlas Haber Ajansı
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