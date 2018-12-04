1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İstanbul Bilim Üniversitesi'nden hatalı öğretim görevlisi alım ilanı

İstanbul Bilim Üniversitesi tarafından verilen öğretim görevlisi ilanında eski yönetmelik hükümlerine göre tecrübe şartı koyuldu.
04 Aralık 2018 19:16
Yazdır
İstanbul Bilim Üniversitesi'nden hatalı öğretim görevlisi alım ilanı

Bildiğiniz üzere, Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuru şartlarını düzenleyen "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" bütünüyle değiştirilerek 09 Kasım 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Söz konusu yönetmeliğin 7 nci maddesinin 3 üncü ve 4 üncü fıkraları gereğince, geçtiğimiz günlerde YÖK tarafından belirlenen ALES muafiyet alanları hariç olmak üzere meslek yüksekokullarına alınacak öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adayların en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmaları şart olmuştur.

Ancak, bugün Resmi Gazete'de yayımlanan İstanbul Bilim Üniversitesi ilanına baktığımızda; Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda "En az Tezli Yüksek Lisans mezunu olmak ya da lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla en az iki yıl tecrübe sahibi olmak" şartının istendiği ve bu şartın yürürlükteki mevzuata aykırı olduğu görülmüştür.

"Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümlerinin aynı zamanda vakıf üniversitelerini de kapsaması sebebiyle ilgili üniversite tarafından hatalı ilan şartlarının güncellenmesi gerekmektedir.
Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 9,618 defa okundu. 11 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
MSB, işçi alım sınav sonuçlarını açıkladı
04 Aralık 2018 17:04		 Sözleşmeli öğretmen alımında sözlü sınav yerleri ve taban puanlar açıklandı
03 Aralık 2018 18:25
Öğretmen adaylarının sözlü sınav yerleri birazdan açıklanacak
03 Aralık 2018 17:34		 YÖK, ALES'ten muaf alanları belirledi
01 Aralık 2018 16:34
Devlet korumasında yetişen 3274 kişi, kamuya alınacak.
30 Kasım 2018 23:00		 Toplum Yararına Program kapsamında 70 bin kişiyi iş
30 Kasım 2018 08:50
Yemin eden aday memurlar görevine başladı
29 Kasım 2018 21:34		 2018/2 EKPSS Robotu yayında
29 Kasım 2018 15:20
ÖSYM, 2018/2 EKPSS Tercih kılavuzunu yayımladı
29 Kasım 2018 15:05		 TCDD, hangi kadrolara, KPSS+yazılı+sözlü sınavla alım yapacağını belirledi
29 Kasım 2018 12:41
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
KPSS'ye giren aday sayısı, yarı yarıya azaldı
Akşener 5 ilin belediye başkan adaylarını açıkladı
Mersin B. Belediye Başkanı, İYİ Parti'ye geçtiğini açıkladı
Kayseri'de 2 ayrı FETÖ operesyonu: 68 gözaltı
Dr. Dizdar: Kanser teşhislerinin önemli bir bölümü kanser değil
Ceza yazan polise önce tepki gösterdi, ardından...
Yanaktan makasa 2 buçuk yıl hapis
Türk Telekom kullanıcılarına müjde! AKN kalkıyor
CHP'li vekil, 'hayali liste' için özür diledi
Erdoğan: İstanbul ile ilgili biraz sabırlı olacağız
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Adalet dağıtmayan kanun,kanun değildir 5
hafta sonu kahvaltısı 2
ankaragücü 3
jan koller 2
geç saatte çikolata yemek 5
zorunda mıyım 2
spor düşmanı yazarlar 1
açık bono vermek 4
3 aralık dünya engelliler günü 5
bel tutulması 3
SON İLANLAR
Bursa Teknik Üniversitesi Y. Lisans ve Doktora program ilanı
Eleşkirt Belediyesi İşçi Alım İlanı
TEMSAN 30 İşçi Alım İlanı
Şanlıurfa Gıda Tarım ve Hayvancılık Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Ankara Gıda Tarım Hayvancılık Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Ağrı Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Bartın Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Türk Kızılayı Satın Alma ve Lojistik Sorumlusu Alım İlanı
Sivas Güneykaya Belediyesi Memur Alım İlanı
Kürtün Belediyesi Mühendis Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Siraç Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam