71 maddelik 'torba kanun' komisyonda görüşülüyor

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi kurulması, yaşlılık aylıkları için 1000 liranın alt sınır belirlenmesi, Hazine ve Maliye Bakanlığının farklı kira sertifikası türlerinden ihraç yapabilmesi, işsizlik ödeneğinde devamsızlık nedeniyle ödememe durumunun ortadan kaldırılması gibi düzenlemeler içeren "torba teklif"in tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

Teklif sahibi olarak AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, komisyona bilgi verdi.

Teklifin, 71 maddeden oluştuğunu anımsatan Altunyaldız, bunun kamu hizmetlerinin daha etkin yürütülmesi amacıyla çeşitli alanlarda ihtiyaç duyulan düzenlemeleri içerdiğini söyledi.

Altunyaldız, teklifte, terörle kahramanca mücadele eden Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına sağlanan sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi, kira bedelinin belirlenmesinde Üretici Fiyat Endeksi yerine Tüketici Fiyat Endeksi artış oranının esas alınması, konut hesabına katılanlara uygulanan devlet katkısı tutarının artırılması gibi düzenlemelerin bulunduğunu anlattı.

MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, "torba yasa"lara karşı olduklarını vurgulayarak, Mecliste kanun tekliflerinin usul ve esasları hakkında bir düzenleme yapılması gerektiğini savundu.

Teklifle, yaşlılık aylıkları için alt sınırın 1000 lira olarak belirlendiğini ifade eden Kalaycı, "Bu uygulamayı destekliyoruz ama genel anlamda emekli aylıkları arasındaki eşitsizlikleri düzenleyecek bir intibak yasası gerekiyor." diye konuştu.

- "Cumhurbaşkanına finansal OHAL yetkisi veriliyor"

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu ise teklifle işsizlik maaşı almanın kolaylaştırıldığını dile getirerek, "Bunu destekliyoruz ama işsizlik maaşı almayı daha da kolaylaştırmak için önerge vereceğiz." dedi.

Teklifteki, "Finansal sistemin bütününe sirayet edebilecek ölçüde olumsuz bir gelişmenin Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi tarafından tespiti halinde, üye kurum ve kuruluşların yetkileri dışında alınması gereken tedbirleri belirlemeye Cumhurbaşkanı yetkili olup, ilgili bütün kurum ve kuruluşlar belirlenen ve tedbirleri derhal uygulamakla yetkili ve sorumludur." şeklindeki düzenlemeyi eleştiren Bekaroğlu, "Bu 22. madde, gerçekten Cumhurbaşkanına finansal OHAL yetkisi veriyor." diye konuştu.

CHP İstanbul Milletvekili Emine Gülizar Emecan da Cumhurbaşkanına çok fazla yetki verildiğini savunarak, "Bütün yetkiler tek adama verildiğine göre, bu tek adam rejimidir. Bu kanun teklifiyle, aslında bizim 'tek adam rejim' söylemimizi haklı ve doğru çıkarıyorsunuz." değerlendirmesinde bulundu.

İYİ Parti Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu da teklifteki "cumhurbaşkanı yetkilidir" kavramının hukuken sıkıntılı olduğunu ve değiştirilmesi gerektiğini söyledi. Tatlıoğlu, "Düzenlemelerde, bu dili kullananlar yüzünden Cumhurbaşkanı hak ettiğinden daha fazla sopa yiyor. Burada kastedilen, cumhurbaşkanının şahsı değildir, bunu biliyoruz, 'cumhurbaşkanlığı yetkilidir' diyelim." önerisinde bulundu.

Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Süreyya Sadi Bilgiç ise "Cumhurbaşkanı yetkilidir" ifadesinin Anayasa'ya uygun olduğunu söyledi.

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, ciddi bir ekonomik kriz yaşandığını savundu.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesinin, yerel mahkemece "terör örgütü propagandası yapmak'' suçundan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a verilen 4 yıl 8 ay hapis cezasını onamasını eleştiren Paylan, "Siz yabancı yatırımcı olsanız, AİHM kararını tanımayan bir cumhurbaşkanının ülkesine yatırım yapar mısınız?" diye sordu.

Konuşmaların ardından, teklifin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı ve maddelerine geçilmesi kabul edildi.

Komisyon Başkanı Bilgiç, görüşmelere yarın devam edilmek üzere toplantıyı kapattı.