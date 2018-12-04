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Balkondan düşerek ölen avukat gözyaşlarıyla uğurlandı

Mersin'de 5'inci kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybeden avukat Ayşe Tunç (37) adliyede düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.
04 Aralık 2018 19:39
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Balkondan düşerek ölen avukat gözyaşlarıyla uğurlandı

Olay, dün akşam saatlerinde Akdeniz ilçesi Kültür Mahallesi'nde meydana geldi. 5'inci kattaki evinin balkonuna çıkan ve bekar olan avukat Ayşe Tunç, dengesini kaybedip aşağı düştü.

Çağrılan ambulanstaki sağlık ekiplerince yaşamını yitirdiği belirlenen Tunç'un cenazesi yapılan incelemenin ardından Toros Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Mersin'in tanınmış avukatlarından merhum Mithat Tunç'un kızı olan Ayşe Tunç'un ölümü üzerine Mersin Barosu'nun kuruluş yıl dönümü etkinlikleri iptal edildi.

Bugün ise Tunç için Mersin Adliyesi'nde tören düzenlendi. Törene acılı anne Naran Tunç'un yanı sıra aile bireyleri, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Ercan, Adalet Komisyonu Başkanı Mustafa Kahveci, Baro Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, avukatlar ve adliye personeli katıldı. Tunç'un avukatlık cübbesi tabutunun üzerine örtülürken, annesi Naran ve mesai arkadaşları gözyaşlarını tutamadı.

Yapılan duanın ardından cenaze aracına konulan Tunç'un naaşı, cenaze namazı kılınmak üzere Muğdat Camii'ne götürüldü. Avukatın cenazesi daha sonra ise Erdemli ilçesinde defnedildi.

Balkondan düşen kadın avukat hayatını kaybetti
DHA
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