1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Üniversiteli Atakan'ın acı ölümü!

Sinop'ta, kavşakta kamyonun çarptığı otomobilin sürücüsü üniversite öğrencisi Atakan Erdal (18), hayatını kaybetti. Kaza anı, bölgedeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
04 Aralık 2018 19:43
Yazdır
Üniversiteli Atakan'ın acı ölümü!

Kaza, dün saat 15.30 sıralarında, Küçüksanayi Sitesi kavşağında meydana geldi. Mustafa S. yönetimindeki 55 ALC 85 plakalı kamyon, kent merkezinden Samsun yönüne giden Atakan Erdal yönetimindeki 57 FB 508 plakalı otomobile çarptı. Kazada, Atakan Erdal ile yanındaki arkadaşı Furkan Yiğit, yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'nde kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Sinop Üniversitesi Meslek Yüksekokulu 1'inci sınıf öğrencisi Atakan Erdal, bugün yaşamını yitirdi.

Kamyon şoförü Mustafa S. gözaltına alınırken, kaza anı da çevredeki iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı.

ATAKAN TOPRAĞA VERİLDİ

Sinop'ta, kamyonun çarptığı otomobilde ağır yaralanıp tedaviye alındığı hastanede hayatını kaybeden Sinop Üniversitesi Meslek Yüksekokulu 1'inci sınıf öğrencisi Atakan Erdal (18), Ordu köyünde kılınan canaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenazeye katılan Erdal'ın yakın arkadaşları gözyaşlarına hakim olamazken, kalabalık da, acılı aileye taziyede bulundu.

Öte yandan kazanın ardından gözaltına alınan kamyon sürücüsü Mustafa S. ise, sevk edildiği adliyedeki mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 1,240 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Askerim diyen hırsız 11 bin TL'lik altın çaldı
04 Aralık 2018 22:42		 Diyarbakır'da 3 hastane personeli darp edildi
04 Aralık 2018 22:34
İşten çıkarıldı otelin kasasını çaldı
04 Aralık 2018 21:43		 Av tüfeğini temizlerken kendini vurdu
04 Aralık 2018 20:49
Üniversite öğrencisi evinde ölü bulundu
04 Aralık 2018 20:16		 Çöp konteynerine düşen temizlik işçisi öldü
04 Aralık 2018 19:10
Pilotun telefonuna gelen mesaj ortalığı karıştırdı
04 Aralık 2018 18:42		 Tokat'ta inşattan düşen işçi hayatını kaybetti
04 Aralık 2018 18:32
Şule Çet'in acılı babası: Kravat indirimi uygulanmasın
04 Aralık 2018 18:07		 Siirt'te doktora saldıran hasta yakını gözaltında
04 Aralık 2018 18:00
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
00:02 - KPSS'ye giren aday sayısı, yarı yarıya azaldı
Akşener 5 ilin belediye başkan adaylarını açıkladı
09:32 - Mersin B. Belediye Başkanı, İYİ Parti'ye geçtiğini açıkladı
Kayseri'de 2 ayrı FETÖ operesyonu: 68 gözaltı
11:31 - Dr. Dizdar: Kanser teşhislerinin önemli bir bölümü kanser değil
Ceza yazan polise önce tepki gösterdi, ardından...
09:44 - Yanaktan makasa 2 buçuk yıl hapis
Türk Telekom kullanıcılarına müjde! AKN kalkıyor
01:13 - CHP'li vekil, 'hayali liste' için özür diledi
Erdoğan: İstanbul ile ilgili biraz sabırlı olacağız
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
pehlivan 1
eren derdiyok 6
atatürkçü gibi görünme 8
özgür tüzer 2
03.12.2018 fenerbahçe vs kasımpaşa maçı 4
eyyam 2
bel tutulması 3
Adalet dağıtmayan kanun,kanun değildir 5
halkın öfkesini duymamak için sağır olmak gerekir 4
prison break 2
SON İLANLAR
Bursa Teknik Üniversitesi Y. Lisans ve Doktora program ilanı
Eleşkirt Belediyesi İşçi Alım İlanı
TEMSAN 30 İşçi Alım İlanı
Şanlıurfa Gıda Tarım ve Hayvancılık Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Ankara Gıda Tarım Hayvancılık Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Ağrı Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Bartın Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Türk Kızılayı Satın Alma ve Lojistik Sorumlusu Alım İlanı
Sivas Güneykaya Belediyesi Memur Alım İlanı
Kürtün Belediyesi Mühendis Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Siraç Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam