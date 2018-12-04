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Üniversiteli Atakan'ın acı ölümü!
Sinop'ta, kavşakta kamyonun çarptığı otomobilin sürücüsü üniversite öğrencisi Atakan Erdal (18), hayatını kaybetti. Kaza anı, bölgedeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, dün saat 15.30 sıralarında, Küçüksanayi Sitesi kavşağında meydana geldi. Mustafa S. yönetimindeki 55 ALC 85 plakalı kamyon, kent merkezinden Samsun yönüne giden Atakan Erdal yönetimindeki 57 FB 508 plakalı otomobile çarptı. Kazada, Atakan Erdal ile yanındaki arkadaşı Furkan Yiğit, yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'nde kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Sinop Üniversitesi Meslek Yüksekokulu 1'inci sınıf öğrencisi Atakan Erdal, bugün yaşamını yitirdi.
Kamyon şoförü Mustafa S. gözaltına alınırken, kaza anı da çevredeki iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı.
ATAKAN TOPRAĞA VERİLDİ
Sinop'ta, kamyonun çarptığı otomobilde ağır yaralanıp tedaviye alındığı hastanede hayatını kaybeden Sinop Üniversitesi Meslek Yüksekokulu 1'inci sınıf öğrencisi Atakan Erdal (18), Ordu köyünde kılınan canaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenazeye katılan Erdal'ın yakın arkadaşları gözyaşlarına hakim olamazken, kalabalık da, acılı aileye taziyede bulundu.
Öte yandan kazanın ardından gözaltına alınan kamyon sürücüsü Mustafa S. ise, sevk edildiği adliyedeki mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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