1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Hacizlik özel hastane kapandı, çalışanlar mağdur oldu

İkitelli ve Sancaktepe'de bulunan iki özel hastane sessiz sedasız kapandı. Borçları nedeniyle kapandığı öğrenilen hastanelerin çalışanları mağdur olduklarını belirterek hukuki yollara başvurdu. Hastanelerin tabelaları duruyor ancak içleri boş.
04 Aralık 2018 19:47
Yazdır
Hacizlik özel hastane kapandı, çalışanlar mağdur oldu

İÇERDE TIBBİ CİHAZ KALMADI

Sancaktepe Sarıgazi'de bulunan özel bir hastane iddiaya göre çalışanlarının uzun süre maaşlarını ödemedi. Alacaklarını alamayan hastane personelinin birçoğu hukuki yollara başvurdu. Alacaklı firmalar da haciz yoluna başvurdu. Hastanede bulunan tıbbı cihazlara icra yoluyla el konuldu. Çevrede bulunan medikal, optik ve eczaneler ise olumsuz etkilendi. Bir medikal işletmecisi, "Biz burada yatırımlarımızı hastanenin varoluş şekline göre yaptığımız için biz de bu durumdan fazlasıyla etkilendik. Yeni bir hastanenin gelmesini temenni ediyoruz" dedi. Hastanenin çevresinde bulunan bir eczane sahibi ise, "Doktorlar da aynı sıkıntıyı yaşadılar onlar da ayrılmak zorunda kaldılar. Bu hastanenin kaderi bu şekilde herhalde terk edildi. İçerde tıbbi cihaz diye bir şey kalmadı. Hepsi hacizlik olduğu için her gün tüm cihazlar adliye çalışanlarıyla birlikte toplatıldı" diye konuştu.

19 YILDIR FAALİYET GÖSTERİYORDU

İkitelli'deki 19 yıldır faaliyet gösteren özel hastanede kapısına kilit vurdu.

Çalışanların verdiği bilgilere göre hastanedeki sıkıntılar 6 ay önce doktorların maaşlarının ödenmemesiyle başladı. Maddi sıkıntı zaman içinde daha da büyüdü. 3 ay önce çalışanlar da maaşlarını alamamaya başladı. Ve hastane hizmete kapandı. Yatan hastalar ile yoğun bakım ünitesinde bulunan hastalar 1-2 gün içerisinde diğer hastanelere nakil edildi.

DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 1,213 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
68 yıllık hayal gerçek oluyor, sona gelindi
04 Aralık 2018 20:58		 İzmir'de trafik kazası: 2 yunus polisi yaralı
04 Aralık 2018 20:36
Şanlıurfa'da sağanak, su baskınlarına neden oldu
04 Aralık 2018 19:54		 Giresun en çok göç veren 5. şehir
04 Aralık 2018 19:04
Kapadokya'da kayadan oyma camilerde ibadet
03 Aralık 2018 23:38		 Bursa turizminde hedef rotalar: Tirilye, Gölyazı, İznik
03 Aralık 2018 23:23
Bu pazarda 'muz, portakal, limon' satmak yasak
03 Aralık 2018 22:06		 Yıllar sonra tekrar trafiğe açıldı
03 Aralık 2018 19:50
Ordu kivisi marka olma yolunda
02 Aralık 2018 22:04		 Cizre'de terör mağdurları evlerine kavuşuyor
02 Aralık 2018 21:58
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
00:02 - KPSS'ye giren aday sayısı, yarı yarıya azaldı
Akşener 5 ilin belediye başkan adaylarını açıkladı
09:32 - Mersin B. Belediye Başkanı, İYİ Parti'ye geçtiğini açıkladı
Kayseri'de 2 ayrı FETÖ operesyonu: 68 gözaltı
11:31 - Dr. Dizdar: Kanser teşhislerinin önemli bir bölümü kanser değil
Ceza yazan polise önce tepki gösterdi, ardından...
09:44 - Yanaktan makasa 2 buçuk yıl hapis
Türk Telekom kullanıcılarına müjde! AKN kalkıyor
01:13 - CHP'li vekil, 'hayali liste' için özür diledi
Erdoğan: İstanbul ile ilgili biraz sabırlı olacağız
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
pehlivan 1
eren derdiyok 6
atatürkçü gibi görünme 8
özgür tüzer 2
03.12.2018 fenerbahçe vs kasımpaşa maçı 4
eyyam 2
bel tutulması 3
Adalet dağıtmayan kanun,kanun değildir 5
halkın öfkesini duymamak için sağır olmak gerekir 4
prison break 2
SON İLANLAR
Bursa Teknik Üniversitesi Y. Lisans ve Doktora program ilanı
Eleşkirt Belediyesi İşçi Alım İlanı
TEMSAN 30 İşçi Alım İlanı
Şanlıurfa Gıda Tarım ve Hayvancılık Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Ankara Gıda Tarım Hayvancılık Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Ağrı Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Bartın Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Türk Kızılayı Satın Alma ve Lojistik Sorumlusu Alım İlanı
Sivas Güneykaya Belediyesi Memur Alım İlanı
Kürtün Belediyesi Mühendis Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Siraç Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam