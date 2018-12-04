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İmar Barışı'nda tapu heyecanı

Kağıthane'ye bağlı Emniyetevleri Mahallesi'nde İSKİ arazisi üzerinde bulunan çok katlı yapıların tapu sorunu çözüldü. Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç'ın yoğun uğraşları sonucu bölgedeki mülkiyet sorunu çözülerek hak sahiplerine tapuları verilmeye başlandı.
04 Aralık 2018 19:57
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İmar Barışı'nda tapu heyecanı

Kağıthane'ye bağlı Emniyetevleri Mahallesi'nde İSKİ arazisi üzerinde bulunan çok katlı yapıların tapu sorunu 40 yılı aşkın süredir çözülemiyordu. Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç'ın yoğun uğraşları sonucu bölgedeki mülkiyet sorunu çözülerek hak sahiplerine tapuları verilmeye başlandı.

Kağıthane Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da ilk kez İmar Barışı Kanunu'ndan yararlanarak tapularına kavuşan vatandaşların Kağıthane Emniyetevleri Mahallesi sakinleri olduğu belirtildi.

"26 BİN 169 VATANDAŞIMIZA TAPULARINI TESLİM ETTİK"

İmar Barışı Kanunu'ndan yararlanan vatandaşlara tapuları Kağıthane İlçe Tapu Müdürlüğü'nde düzenlenen bir programla Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç tarafından teslim edildi. Başkan Kılıç yaptığı açıklamada, "7143 sayılı İmar Barışı Kanunu kapsamında İstanbul'da ilk tapuları vermeye başladık.

Göreve geldiğimiz 2004 yılından bugüneyse 6858 parsel olmak üzere 26 bin 169 vatandaşımıza tapularını teslim ettik. İmar Barışı Yasası, mülkiyet sorunu yaşayanlar için büyük fırsat. Bu yılın sonuna kadar bu fırsatı iyi değerlendirmelerini öneriyoruz'' diye konuştu.

DHA
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