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Eski Baro başkanına FETÖ'den hapis cezası
Eski Gümüşhane-Bayburt Bölge Barosu Başkanı İsmail T., "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla yargılandığı davada 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı
Gümüşhane'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin, eski Gümüşhane-Bayburt Bölge Barosu Başkanı İsmail T.'ye, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla yargılandığı davada 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi.
Gümüşhane Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan tutuksuz sanık İsmail T.'nın avukatı Ali Haydar Dereli katıldı.
Duruşmada savunma yapan sanık avukatı Dereli, müvekkiline yöneltilen silahlı terör örgütüne üye olma suçlamasını kabul etmediklerini ileri sürerek, sanık İsmail T.'nın verdiği ifadelerle devlete yardımcı olduğunu öne sürdü.
- Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararlaştırıldı
Avukat Dereli, müvekkili hakkında beraat kararı verilmesini istedi.
Mahkeme heyeti, kısa aranın ardından sanık İsmail T.'nın etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanması gerekçesiyle cezasında indirim yaparak 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verilmesine ve adli kontrolün kaldırılmasına hükmederek, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.
Örgütle ilgili verdiği bilgiler doğrultusunda etkin pişmanlıktan faydalanan ve yurt dışı yasağı getirilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakılan sanık İsmail T.'nın, önceki celselerde duruşmalardan vareste tutulmasına karar verilmişti.
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