Sözleşmeli öğretmenlik mülakatlarında aile mağduriyeti yaşanmasın!

Öğretmen alımında mülakat sistemi geldiğinden bu yana haksızlıklar ve mağduriyetler bir türlü giderilemedi. Önce keyfi bir şekilde puan yükseltme ve puan düşürmeler derken en son öğretmen alımında puan yuvarlama sistemi getirildi; fakat şu gerçek hiç değişmedi pek çok aday kendileri herhangi bir suç işlemediği halde aile fertlerinden herhangi birinin işlediği suç yüzünden mülakatta kendisine yöneltilen bütün soruları cevapladıkları halde puan yuvarlama sistemi bu adaylara uygulanmadı ve adaylar mülakatlarda baraj altı bırakıldı.

Bu adaylar içinde kendi branşında Türkiye 3. olan bile vardı. Elenen bu adayların ortak yanı ailelerinden herhangi birinin ihraç olmasıydı. Bazı adayların yakını belirli bir süre sonra göreve iade edildi. Bu adaylar ise öğretmenlik hakkından mahrum bırakıldığı ile kaldı.

Nitelikli öğretmen seçmek için yapıldığı iddia edilen mülakat hiçbir suçu olmayan adayları güvenlik soruşturması bahanesiyle elemeye yarayan bir araca dönüştürüldü.

Ne sebeple elendiğini bilmeyen adaylar şeffaf olmayan ve yüzeysel yapılan güvenlik soruşturmaları sebebiyle mağdur edildi.

Peki şimdi ne olacak?

Eğer mülakatta ısrar edilecekse güvenlik soruşturmaları mülakat öncesinde değil mülakat sonrasında ayrıntılı ve bireysel olarak yapılmalıdır. Kimse ailesinden birinin işlediği bir suçtan dolayı mağdur edilmemelidir.

Bu konuda adayların en büyük beklentisi ise mülakatın tamamen kaldırılması ve Sağlık Bakanlığı personel alımında yapıldığı gibi adayları yazılı puana göre atamak ve detaylı bir güvenlik soruşturması yaparak hak ettikleri mesleklerine kavuşmalarını sağlamak olacaktır.