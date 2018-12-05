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Hayvan severlerin kabalıkları!

Dün memurlar.net'te yayınladığımız haber sonrasında kendilerini hayvansever olarak adlandıran bazı kişilerin whatsapp hattından yazdıkları kabalıkları aynen iade ediyoruz.
05 Aralık 2018 09:00
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Hayvan severlerin kabalıkları!

Dün hem memurlar.net'te hem de twiter hesabımızda,

"Sizce sokaklardaki sahipsiz köpekler, belediyeler tarafından toplanmalı mı?"

başlıklı bir anket yayınlamıştık.

560 bin takipçisi olan twiter sayfamızda, yüzde 78 oranında Evet cevabı yer almaktaydı. Ancak daha sonra bazı whatsapp gruplarından yapılan mesajlar sonrasında ilgili ankete blok olara Hayır oyları atılmaya başladı ancak buna rağmen Hayır oyları sadece yüzde 39'a kaldı.

Yine bu grubun örgütlü hareket etmesi sonrasında, memurlar.net'te uygulanan benzer bir anket de, başlangıçta Evet oyları önde olmasına rağmen, blok oylar sonrasında Hayır oyları öne geçmiştir.

Örgütlü grupların toplu mesajlarla anketleri manipüle ederek "perdeleme yapmaları" yaşanan sorunu gizlememektedir.

Kendilerini hayvansever, kendileri gibi düşünmeyenleri ise cani olarak adlandırılan bu grup kabul etmese de şuan için bu sorun önemli bir toplumsal sorundur.

Özellikle mahallelerde başıboş köpeklerin yarattığı önemli bir sosyal sorun bulunmaktadır. Örneğin "sokak köpekleri uyutmuyor" başlıklı haberde insanoğlunun yaşadığı bir sorun detaylı olarak anlatılmıştır. Tıklayınız.

Hayvan hakları popüler bir konu olduğu için sadece hayvana yapılan işkenceler gündeme gelmekte ancak insanların yaşadıkları sorunlar görmezden gelinmektedir.

Kendilerini hayvanseverler olarak adlandıranlar, yaşanan soruna ilişkin olarak sadece "toplum alışmalı" yada "barınakların durumu ortada hayvanlar orada ölüyor" şeklinde öneri ve tespitlerde bulunmamaktadır. Bu grubun, sokak köpekleriyle ilgili her haberi, "canilikle" eşdeğer görüp mahkum etmeleri hayvanların ve insanların yaşadığı hiçbir sorunu çözememektedir. Bu bakış açısı hayvanların daha fazla zarar görmesine neden olmaktadır. Eğer barınaklar iyi ve yeterli değilse, bunun çözümü, "köpekler sokaklara salınmalı" olmamalıdır!

Hayvanların, Avrupa ülkelerinde olduğu gibi denetimin artırıldığı barınaklarda yaşamasını savunmak canilik değildir.

Memurlar.Net
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