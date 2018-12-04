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İzmir'de trafik kazası: 2 yunus polisi yaralı

İzmir'in Konak ilçesinde, hafif ticari araçla yunus timinde görevli polislerin motosikletinin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 polis memuru yaralandı.
04 Aralık 2018 20:36
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İzmir'de trafik kazası: 2 yunus polisi yaralı

İzmir'in Konak ilçesinde, hafif ticari araçla yunus timinde görevli polislerin motosikletinin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 polis memuru yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak Şehitler Caddesi'nde refüjü aşıp karşı yöne geçen İbrahim K'nın kullandığı 35 DON 63 plakalı hafif ticari araç, devriye görevi yapan 35 A 4871 plakalı yunus ekibine ait motosikletle çarpıştı.

Kazanın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı polis memurları, 112 acil servis ekiplerince Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Vücudunda kırıklar olduğu belirlenen polislerin hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Gözaltına alınan İbrahim K'nın ehliyet almaya hak kazandığı ancak sürücü kimliğini henüz teslim almadığı öğrenildi.
Anadolu Ajansı
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