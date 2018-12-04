Sağlık memuru geçmediği otoyoldan HGS cezası yedi

Samsun'da yaşayan bir kişiye hiç geçmediği İstanbul-Ankara otoyolundan "kaçak geçiş yaptığı" gerekçesiyle Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) cezası geldi.

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık memuru olan 50 yaşındaki Eyüp Güneş'e, 1 Ocak 2018 tarihinde İstanbul-Ankara Otoyolu Adapazarı çıkışında kaçak geçiş yaptığı gerekçesiyle ceza geldi. 17,5 liralık cezaya itiraz eden Güneş, daha sonrasında gelen 87,5 liralık tebligatı görünce ikinci şoku yaşadı. Bu zamana kadarki yediği trafik cezalarının hepsini ödediğini ifade eden Güneş, haksız bir ceza olduğu için bunu ödemeyeceğini söyledi.

"Söz konusu otoyoldan hiç geçmedim"

1 Ocak 2018 tarihinde Karayolları 4. Bölge Müdürlüğünden kendisine mesaj geldiğini aktaran Güneş, "Mesajda otoyoldan ihlali kaçak geçiş yaptığım yazıyordu. Sonrasında Karayolları çağrı merkezini aradım ve hangi güzergah olduğunu sordum. Bolu'nun Yeniçağ ilçesinden giriş yaptığımı ve Adapazarı'ndan çıkış yaptığımı söylediler. Ben de kendisine o taraftan hiçbir şekilde geçiş yapmadığımı belirttim ve tamam cezayı inceleyeceğiz cevabını aldım. Sonrasında ise benim haklı olduğumu ve kaçak geçiş yapmadığımı, cezanın da sistemden kaldırılacağını söylediler. Sonraki günlerde e-devlete girdim ve cezanın halen durduğunu gördüm. Tekrardan çağrı merkezini aradım. Çağrı merkezinden bana cezayı dikkati almayın denildi" dedi.

"17,5 liralık ceza 87 buçuk lira oldu"

29 Kasım'da kendisine Karayolları 4. Bölge Müdürlüğünden tebligat geldiğini kaydeden Güneş, "Tebligatta hala cezanın durduğunu gördüm. Dilekçe yazarak Karayollarına müracaatta bulundum. Fakat herhangi bir cevap gelmedi. Benim gibi birçok mağdurun olduğunu gördüm. İlk başta 17,5 lira ceza gelirken 3 gün önce gelen tebligatta 87,5 lira ceza olduğunu gördüm. Bu durumun yetkililer tarafından düzeltilmesini istiyorum" diye konuştu.