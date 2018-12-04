1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

68 yıllık hayal gerçek oluyor, sona gelindi

RİZE'nin 68 yıllık hayali olan ve tamamlandığında kentin kuzeyle güneyini en kısa güzergahtan birbirine bağlayarak ulaşımı kolaylaştıracak 2.9 kilometrelik çift tüplü Salarha Tüneli'nde sona yaklaşılıyor.
04 Aralık 2018 20:58
Yazdır
68 yıllık hayal gerçek oluyor, sona gelindi

RİZE'nin 68 yıllık hayali olan ve tamamlandığında kentin kuzeyle güneyini en kısa güzergahtan birbirine bağlayarak ulaşımı kolaylaştıracak 2.9 kilometrelik çift tüplü Salarha Tüneli'nde sona yaklaşılıyor. Tünel çalışmalarında ışığın görünmesine bir tüpte 480, diğer tüpte ise 680 metre kaldı. Zeminin yumuşaklığı nedeniyle günde ortalama 1.5 metre kazı gerçekleştirilebilen tünelde gelecek yıl ışık görünecek.

Türkiye'nin engebeli ve en dik arazi yapısına sahip illerinden biri olan ve kent merkezinin 3'de 1'i deniz dolgusuna inşa edilen Rize'de, dağ ile deniz arasına sıkışan kent merkezini güneye açmak için çalışma başlatıldı. Kentin kuzeyle güneyini en kısa güzergahtan birbirine bağlamak için ilk olarak 1950'li yılların sonunda gündeme gelen Rize Güney Çevre Yolu, Dağbaşı Küçükçayır bağlantı yolları ve Salarha Tüneli projesi hazırlandı.

İLK DELME İŞLEMİNE 2015 YILINDA BAŞLANDI

Proje ile 40 köy ve 2 beldeyi bünyesinde bulunduran ve şehir içinden geçen 12 kilometrelik yolla ulaşılan Salarha Vadisi'ne, 2.9 kilometre uzunluğunda çift tüp tünel yapımı için 2015 yılı Ekim ayında ihaleyi alan İntekar firması tarafından delme işlemine başlandı. Tünel Şefi Jeoloji Mühendisi Şafak Ataç'ın öncülüğünde 50 kişilik ekiple yürütülen çalışma da zeminin yumuşaklığı nedeniyle günde ortalama 1.5 metre tünel kazısı gerçekleştirilebiliyor. Rize il merkezinin kuzeyi ile güneyini birbirine bağlayacak olan tünel, Dalyan Mahallesi ile Dörtyol Köyü arasındaki 12 kilometrelik mesafeyi 2.9 kilometreye düşürecek. Rize'nin 68 yıllık hayali olan çift tüplü Salarha Tüneli'nde sona yaklaşılıyor. Tünel çalışmalarında ışığın görünmesine bir tüpte 480, diğer tüpte ise 680 metre kaldı. 91 milyon 694 bin liraya mal olacak tünel inşaatında gelecek yıl ışık görünecek.

'BİR DÖNEM BOLU DAĞI TÜNELİ KONUŞULURDU'

AK Parti Rize Milletvekili Muhammed Avcı, Salarha Tüneli ile ilgili açıklamalarda bulundu. Avcı, 15 yıl öncesine kadar ulaşım akslarını rahatlatan tünel projelerinin 'hayal' olarak nitelendirildiğini söyledi. Avcı, Rize-Erzurum arasındaki 14.3 kilometre uzunluğundaki Ovit Tüneli'nin de bölgenin hayali olduğuna dikkat çekti ve "Hatta Osmanlı'nın son dönemlerinde de konuşulduğuna dair belgeler var. Biz bir hayalimizi gerçekleştirmiş olduk. Türkiye'de 14 kilometrelik tünellerin yapılıyor olması nasıl bir devrimin gerçekleşmiş olduğunu bizlere gösteriyor. Bir dönem bu ülkede Bolu Dağı Tüneli konuşulurdu. O gün için 2,5-3 kilometrelik tüneller çok büyük işlerdi. Bugün ise biz 14 kilometrelik bir tüneli açmış durumdayız. Bunu da AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan sayesinde gerçekleştirdik" dedi.

'RİZE'Yİ İÇ BÖLGELERE TAŞIMIŞ OLACAĞIZ'

Rize şehir merkezinin çok yakın bir zamanda 2.9 kilometrelik çift tüplü bir tünele kavuşacağını ifade eden Avcı, Salarha tünelinde çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ettiğini belirterek "Bir tüpte ışığı görmemize 480 metre diğer tüpte ise 680 metrelik bir mesafe kaldı. İnşallah çok yakın bir zaman dilimi içerisinde Salarha tünelini faaliyete geçireceğiz" müjdesini verdi. Avcı bu sayede hem Rize'nin şehir trafiğini rahatlatmış hem de Rize merkezinin daha iç bölgelere doğru taşınmış olacağını söyledi. "Özellikle çıkış bölgesi olan Dalyan'da bazı kamulaştırma sorunları var" diyen Avcı "Mahkeme kararlarının tesis edilmesini bekliyoruz. Mahkeme kararırının ardından Güney Çevre Yolu ile birlikte Salarha'yı tünel aracılığıyla Rize ile buluşturmuş olacağız" diye konuştu.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 1,260 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İzmir'de trafik kazası: 2 yunus polisi yaralı
04 Aralık 2018 20:36		 Şanlıurfa'da sağanak, su baskınlarına neden oldu
04 Aralık 2018 19:54
Hacizlik özel hastane kapandı, çalışanlar mağdur oldu
04 Aralık 2018 19:47		 Giresun en çok göç veren 5. şehir
04 Aralık 2018 19:04
Kapadokya'da kayadan oyma camilerde ibadet
03 Aralık 2018 23:38		 Bursa turizminde hedef rotalar: Tirilye, Gölyazı, İznik
03 Aralık 2018 23:23
Bu pazarda 'muz, portakal, limon' satmak yasak
03 Aralık 2018 22:06		 Yıllar sonra tekrar trafiğe açıldı
03 Aralık 2018 19:50
Ordu kivisi marka olma yolunda
02 Aralık 2018 22:04		 Cizre'de terör mağdurları evlerine kavuşuyor
02 Aralık 2018 21:58
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
00:02 - KPSS'ye giren aday sayısı, yarı yarıya azaldı
Akşener 5 ilin belediye başkan adaylarını açıkladı
09:32 - Mersin B. Belediye Başkanı, İYİ Parti'ye geçtiğini açıkladı
Kayseri'de 2 ayrı FETÖ operesyonu: 68 gözaltı
11:31 - Dr. Dizdar: Kanser teşhislerinin önemli bir bölümü kanser değil
Ceza yazan polise önce tepki gösterdi, ardından...
09:44 - Yanaktan makasa 2 buçuk yıl hapis
Türk Telekom kullanıcılarına müjde! AKN kalkıyor
01:13 - CHP'li vekil, 'hayali liste' için özür diledi
Erdoğan: İstanbul ile ilgili biraz sabırlı olacağız
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
pehlivan 1
eren derdiyok 6
atatürkçü gibi görünme 8
özgür tüzer 2
03.12.2018 fenerbahçe vs kasımpaşa maçı 4
eyyam 2
bel tutulması 3
Adalet dağıtmayan kanun,kanun değildir 5
halkın öfkesini duymamak için sağır olmak gerekir 4
prison break 2
SON İLANLAR
Bursa Teknik Üniversitesi Y. Lisans ve Doktora program ilanı
Eleşkirt Belediyesi İşçi Alım İlanı
TEMSAN 30 İşçi Alım İlanı
Şanlıurfa Gıda Tarım ve Hayvancılık Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Ankara Gıda Tarım Hayvancılık Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Ağrı Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Bartın Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Türk Kızılayı Satın Alma ve Lojistik Sorumlusu Alım İlanı
Sivas Güneykaya Belediyesi Memur Alım İlanı
Kürtün Belediyesi Mühendis Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Siraç Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam