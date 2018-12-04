Emniyet müdüründen kitap bağışı

MUĞLA İl Emniyet Müdürü Hakan Çekinkaya, şehit polis memuru Nedip Cengiz Eker'in adının verildiği kütüphaneye kitap bağışında bulundu.

15 Temmuz darbe girişimi sırasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele düzenlenen saldırıda şehit olan polis memuru Nedip Cengiz Eker'in isminin verildiği Şehit Piyade Asteğmen Yıldıray Çeltikli Ortaokulu'ndaki kütüphaneye destek çığ gibi büyüyor. Menteşe Kaymakamlığı, emniyet, jandarma, Muğla Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Türkiye Harp Malulü Gazileri Şehit Dul ve Yetimleri Derneği tarafından kütüphaneye destekler sürüyor.

Son olarak Muğla İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya tarafından temin edilen kitaplar, kütüphaneye bağışlandı.