Denizli'de 112'ye gelen çağrılan yüzde 43'ü gereksiz

DENİZLİ İl Sağlık Müdürü Uzman Doktor Berna Öztürk, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bu yıl içinde 1 milyon 136 bin 697 çağrının yapıldığını, bunların yüzde 43'ünün gereksiz çağrılar olduğunu söyledi.

İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk, Türkiye'de hastane öncesi acil sağlık hizmetlerinin tanıtımı ve halkın farkındalığını artırabilmek amacıyla 1- 7 Aralık'ın 112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası olarak kutlandığını belirtti. Denizli genelinde 33 istasyonda 107 ambulans ve 421 sağlık çalışanıyla acil sağlık hizmeti verildiğini vurgulayan Öztürk, "Bir kar paletli ambulans, 1 adet 4 yaralı taşıma kapasitesi olan ambulans, 1 yoğun bakım ve obez ambulansı, 2 motosikletli acil müdahale ekibi ile birlikte, gerektiğinde hava operasyon merkezi ile irtibata geçilerek, ülkemiz genelinde değişik noktalarda bulunan 16 ilde 17 adet ambulans helikopter ve 3 adet ambulans uçak ile hizmet vermekteyiz. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen çağrılara, ekiplerimiz merkezde 4 dakika 18 saniye, kırsalda 12 dakika 22 saniye olmak üzere ortalama 7 dakikada vakaya ulaşmaktadır" dedi.

2018 yılında Denizli'de acil çağrı merkezine yapılan aramalardan da bahseden Öztürk, "Acil Çağrı Merkezi'ne 2018 yılında gelen 1 milyon 136 bin 697 çağrının yüzde 43'ü gereksiz çağrılardan oluşmakta. Bir insanın hayatını kurtarmak için saniyelerin bile önemli olduğunu düşünürsek çağrı karşılayan personelin ve ambulans ekiplerinin gereksiz meşguliyetini önlemek daha iyi hizmet verilmesini sağlayacak. Ayrıca vatandaşlarımız trafikte ilerleyen ambulansa yol vererek bir hayatın kurtarılmasına yardımcı olacaklarından dolayı ambulansın geçiş önceliğine daha duyarlı olmaları gerekmektedir" diye konuştu.