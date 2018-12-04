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Kim Milyoner Olmak İster'de telefon jokeri fena yakalandı
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında telefon jokerinin çıkardığı ses olay oldu.
Aleyna Cesur, 30 bin TL değerindeki "Guinness Dünya Rekorarı'na göre Kurt Steinter, bir taşı su üzerinde art arda kaç defa sektirerek rekor kırmıştır?" sorusunun cevabını bilemeyince telefon joker hakkını kullanarak yakın bir arkadaşını aradı. Joker, sorunun cevabını arama motorlarından bulmaya çalışınca, klavye sesi yayına yansıdı.
YANLIŞ CEVABI VERDİ
Telefon jokerinde cevabı öğrenemeyen yarışmacı yarı yarıya joker hakkını da kullandı. Soruya yanlış cevabını veren yarışmacı, 15 bin TL ödülle yarışmadan ayrıldı.
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