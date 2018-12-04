1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Irak pazarı daraldı, domates fiyatları düştü

Domatesin üretimin merkezi Antalya'da domates fiyatları Irak pazarında yaşanılan daralmadan ötürü 2 TL'nin altına düştü.
04 Aralık 2018 21:38
Yazdır
Irak pazarı daraldı, domates fiyatları düştü

Domatesin üretimin merkezi Antalya'da domates fiyatları Irak pazarında yaşanılan daralmadan ötürü 2 TL'nin altına düştü. Eylül ayında yüzde 35,20'lik fiyat artışıyla zam şampiyonu olan domatesin fiyatı, Antalya'da halde 1 lira 60 kuruşa kadar düştü.

Eylül ayında pazarda yükselen fiyatlarından dolayı çok konuşulan ve devamında Hal Yasası Kanunu tartışmasını da beraberinde getiren domates fiyatları gün geçtikçe düşüyor. Antalya'da sezon açılışında pazarda 7-8 TL'ye kadar yükselen domates fiyatları geçtiğimiz hafta olduğu gibi bu hafta da hızlı bir şekilde düşmeye devam etti. Geçtiğimiz hafta 2,50 TL'nin üzerinde seyreden fiyatlar bu hafta başında Antalya'nın önemli domates üretim ilçesi Serik'te toptancı halinde 1 lira 60 kuruşa düştü. Antalya merkezde bulunan halde ise çiftçi domatesini 1 lira 90 kuruştan pazarladı. Öte yandan domates Eylül ayında yüzde 35,20'lik fiyat artışıyla zam şampiyonu olmuştu.

"Tüketici pazarda domatesten elini çekti"

Antalya Toptancı Hal'inde diğer ürünlerin fiyatları ise şöyle seyretti: Sivri biber 3,40 TL, dolma biber 2,70 TL, patlıcan 2,30 TL, kabak 2,80 TL, salatalık 1,30 TL.

Antalya Toptancı Hal Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği Başkanı Nevzat Akcan, "Irak pazarında fazla mal depolandığından ötürü kısa süreli bir düşüş yaşandı. Şimdi yavaş yavaş yeniden bir kıpırdanma var. İç piyasaya giden domates şuanda 1,50 TL'ye kadar düştü. Bir yandan da tüketici korkmaya başladı. Pazarda domatesten elini çekti. Irak pazarının daha önce canlı olması fiyatları 2 TL'nin üzerinde tuttu. İhracata giden domates 1 lira 80 kuruştan gidiyor" dedi.

"Rusya'ya satmak mümkün değil"

Kış aylarının gelmesiyle hasat miktarında da önemli azalma olduğuna dikkat çeken Akcan, "Kış ayları geldi hale giren domates miktarı ciddi derecede düştü. Önceleri 7 günde olgunlaşan domates şimdi 10-15 günde ancak olgunlaşıyor. Öte yandan Rusya'ya domates satamıyoruz. Gümrükte ihracat firmalarımıza çok zorluk çıkarıyorlar. Domateslerimiz çok inceleniyor. Bu koşullarda satmamız mümkün değil. Fiyatlar bu seviyede devam eder. Fiyatları Hal Komisyon Yasası çalışmaları da etkiledi" dedi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 1,136 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Merkez Bankası'ndan 'eksi enflasyon' değerlendirmesi
04 Aralık 2018 11:23		 Adana'da su faturalarında yüzde 10 indirim
03 Aralık 2018 20:11
Enflasyon zirveden düşüşe geçti
03 Aralık 2018 14:50		 Albayrak: Enflasyonun bu düşüş eğilimi sürecek
03 Aralık 2018 10:45
Kasım ayının zam şampiyonu; kuru soğan
03 Aralık 2018 10:23		 Kasımda enflasyon (TÜFE) aylık %1,44 düştü
03 Aralık 2018 10:00
Kasım'da zam şampiyonu soğan oldu
02 Aralık 2018 16:59		 Hamsi fiyatlarında düşüş
02 Aralık 2018 16:55
Hastalıktan koruyan çayın kilo fiyatı dudak uçuklattı
02 Aralık 2018 15:19		 İstanbul'da toptan fiyatlar yüzde 24,57 arttı
01 Aralık 2018 13:05
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
00:02 - KPSS'ye giren aday sayısı, yarı yarıya azaldı
Akşener 5 ilin belediye başkan adaylarını açıkladı
09:32 - Mersin B. Belediye Başkanı, İYİ Parti'ye geçtiğini açıkladı
Kayseri'de 2 ayrı FETÖ operesyonu: 68 gözaltı
11:31 - Dr. Dizdar: Kanser teşhislerinin önemli bir bölümü kanser değil
Ceza yazan polise önce tepki gösterdi, ardından...
09:44 - Yanaktan makasa 2 buçuk yıl hapis
Türk Telekom kullanıcılarına müjde! AKN kalkıyor
01:13 - CHP'li vekil, 'hayali liste' için özür diledi
Erdoğan: İstanbul ile ilgili biraz sabırlı olacağız
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
pehlivan 1
eren derdiyok 6
atatürkçü gibi görünme 8
özgür tüzer 2
03.12.2018 fenerbahçe vs kasımpaşa maçı 4
eyyam 2
bel tutulması 3
Adalet dağıtmayan kanun,kanun değildir 5
halkın öfkesini duymamak için sağır olmak gerekir 4
prison break 2
SON İLANLAR
Bursa Teknik Üniversitesi Y. Lisans ve Doktora program ilanı
Eleşkirt Belediyesi İşçi Alım İlanı
TEMSAN 30 İşçi Alım İlanı
Şanlıurfa Gıda Tarım ve Hayvancılık Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Ankara Gıda Tarım Hayvancılık Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Ağrı Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Bartın Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Türk Kızılayı Satın Alma ve Lojistik Sorumlusu Alım İlanı
Sivas Güneykaya Belediyesi Memur Alım İlanı
Kürtün Belediyesi Mühendis Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Siraç Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam