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Mahkeme: Yüz tanıma sistemiyle mesai kontrolü hukuki değil

Antalya 2. İdare Mahkemesi, yüz tanıma sistemiyle mesai kontrolünün hukuka uygun olmadığına karar verdi.
04 Aralık 2018 22:03
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Mahkeme: Yüz tanıma sistemiyle mesai kontrolü hukuki değil

Antalya 2. İdare Mahkemesi, Akdeniz Üniversitesine bağlı hastanede yüz tanıma sistemiyle mesai kontrolü yapılmasının hukuka uygun olmadığına karar verildi.

Karar gerekçesinde, idare işlemine dayanak oluşturduğu belirtilen Anayasa Mahkemesinin E:2014/180 nolu kararının da, konuyla ilgisi bulunmadığına değinildi.

Kararda özetle, personelin fotoğrafını çekip öncesinde sistemde kayıtlı fotoğrafı ile eşleştirme yaparak ilgililerden kişisel veri alınması niteliği taşıyan "yüz tanıma sisteminin", "özel hayatın gizliliği" ilkesi kapsamında bulunması, "uygulamanın sınırlarını, usul ve esaslarını" gösteren bir yasal dayanağının bulunmaması, toplanan verilerin ileride başka bir şekilde kullanılmayacağına dair bir güvencenin mevzuat olmamasına değinilmişti.

İŞTE MAHKEME KARARI

Memurlar.Net - Özel

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